Trabajan en la producción de la cinta 'Oslo'

La filmación de la cinta "Oslo" sigue viento en popa. Se trata de una película basada en la historia real de las negociaciones entre enemigos implacables, con charlas secretas, amistades improbables y silenciosos actos heroicos de un pequeño pero comprometido grupo de israelíes, palestinos y una pareja de noruegos que llevó a los Acuerdos de Paz de Oslo de 1993.

Versión impresa

Elenco y más

La película está escrita por el ganador del Tony Award J.T. Rogers, también autor de la obra teatral, y está dirigida por el ganador del Tony Award, Bartlett Sher (South Pacific).

La producción ejecutiva está a cargo del ganador del Emmy y nominado al óscar, Marc Platt (La La Land, Bridge of Spies), de Marc Platt Productions; de la nominada al Óscar Kristie Macosko Krieger (The Post, Bridge of Spies); del ganador del Óscar Steven Spielberg (Schindler's List, Saving Private Ryan), de DreamWorks Pictures; y de David Litvak, de Bold Films.

La filmación se realiza en Praga, República Checa, y el estreno está programado para emitirse el próximo año en HBO, informó, en un comunicado, Tara Grace, vicepresidente Senior de Programación y Películas de HBO.

Grace comentó: "En colaboración con Steven, Kristie, Marc y Bold Films estamos entusiasmados por trabajar con J.T. y Bartlett para adaptar su inspiradora obra ganadora del Tony Award a la pantalla".

"Relatando una hazaña notable, en la cual dos posturas diametralmente opuestas se reúnen para encontrar un terreno en común, los temas de OSLO son especialmente pertinentes, y no podríamos estar más satisfechos por tener tantos artistas venerados, delante y detrás de la cámara, trabajando unidos para dar vida a esta historia", añadió.

"Mi recuerdo de haber visto OSLO en el escenario por primera vez todavía está muy vivo", dijo Kristie Macosko Krieger.

"Sentí lo que siento ahora: es una historia poderosa y necesaria en nuestros tiempos. Estoy muy entusiasmada por trabajar con Steven, Marc, HBO y Bold Films, junto a nuestro increíble elenco y creativos, para llevar esta historia a una audiencia expandida y global".

VEA TAMBIÉN: Mayer Mizrachi: '¿Dónde está el sentido común en el Ministerio de Salud?'