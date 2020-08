¿Trabajará con el director Paul Thomas Anderson?

El actor Bradley Cooper podría participar en la nueva producción cinematográfica de Paul Thomas Anderson, se lee en "El Nuevo Día".

El actor de 45 años se encuentra actualmente en las negociaciones de su participación en la nueva cinta, la cual será un drama sobre la vida de un actor infantil en los años 70.

Si dichas negociaciones llegan a un buen término Cooper sería uno de los alicientes de la nueva película que Anderson dirigirá, escribirá y producirá, enfatizó la revista 'The Hollywood Reporter'.

El plan indica que el rodaje inicié en otoño, pero todo dependerá de la evolución de la pandemia de la COVID-19 en Los Ángeles.

El cineasta Paul Thomas Anderson es uno de los nombres mayúsculos del cine contemporáneo desde que, con solo 27 años, triunfara con "Boogie Nights" de 1997, una segunda película tras debutar con "Hard Eight" de 1996. Después de esta entrega llegaron otros éxitos como "Magnolia" y "There Will be Blood", entre otras.

Anderson ha sido nominado ocho veces a los Óscar, pero nunca se ha ganado la estatuilla.

Por su parte, el actor Bradley Cooper también ha triunfado en la industria. Ha participado en cintas como "Silver Linings Playbook", "American Sniper" y la trilogía de "The Hangover". El actor arrasó con su ópera prima como director "A Star ins Born".

Cooper ha recibido siete nominaciones a los Óscar, pero nunca ha ganado. No obstante, en el futuro protagonizará y dirigirá na película biográfica para Netflix sobre Leonard Bernstein.

Y también será el actor principal de “Nightmare Alley”, primera película del mexicano Guillermo del Toro tras el éxito de “The Shape of Water” (2017).

