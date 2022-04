'We Own this City', drama policial protagonizado por Jon Bernthal, estrenará el 25 de abril

"We Own this City" narra el ascenso y la caída de la Fuerza de Tareas de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore, la corrupción y el colapso moral que se produjo en una ciudad estadounidense en la que las políticas de prohibición de las drogas y las detenciones masivas fueron defendidas a expensas del trabajo policial real.

Esta historia, que es protagonizada por Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, Jamie Hector y Josh Charles, estrenará el 25 de abril.

Dado "We Own this City" retrata el Departamento de Policía de Baltimore, el tejido conectivo entre las series va más allá de los equipos creativos y la ciudad de Baltimore.

La serie muestra cómo la extrema confianza del departamento en las estadísticas por encima de la sustancia condujo finalmente a la incapacidad de los funcionarios del departamento para supervisar el Grupo Especial de Rastreo de Armas y a la incapacidad adicional del departamento para disciplinar a los policías deshonestos.

Verán la corrupción de una unidad a la que se le da esta carta blanca.

