Yailin desmiente los rumores de embarazo: 'No nos ha salido todavía'

La foto de perfil de Yailin en Instagram despertó los rumores de que estaba esperando su primer hijo con Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real de Anuel AA, sin embargo, aclaró que no está embarazada.

Versión impresa

“La más viral” utilizó las redes sociales para aclarar los rumores del supuesto embarazo y dijo que no ha sucedido por el momento, lo han estado intentando desde que se conocieron.

Confesó que desde que Anuel AA la conoció desea tener una niña con ella, algo en lo que coinciden, no obstante, puntualizó que aceptará lo que Dios disponga.

“No nos ha salido todavía”, expresó Yailin pese a que lo están intentando, pero guarda la esperanza de que pronto compartan una vida de familia.

Anuel AA, por su parte, tiene un hijo con Astrid Cuevas, su expareja. Actualmente, Pablo Anuel Gazmey Cuevas tiene 8 años y es la luz de los ojos del cantante.

“Hubo un tiempo en mi vida que a mí no me importaba arriesgar mi vida o mi libertad hasta que nació mi hijo y empecé a ver la vida desde otro punto de vista (…). [Él] me enseñó a querer ser un mejor ser humano y me abrió los ojos y me hizo olvidarme de la calle”, comentó Anuel AA.

Polémica

Anuel AA y Yailin conforman una de las parejas más mediáticas y constantemente dan de qué hablar, recientemente iniciaron juntos una gira por Estados Unidos y “La más viral” debutó con su primer concierto a casa llena en una discoteca en Nueva York.

En el concierto supuestamente la pareja hizo comentarios que van dirigidos a Carolina Navarro, Karol G, la ex de Anuel AA.

VEA TAMBIÉN: Jhonathan Chávez pide disculpas por lo ocurrido en el evento en La Chorrera

“Nadie te ha vuelto a llamar…”, dice Yailin e inmediatamente se escucha la voz de un hombre que afirma “tú eres la que está llorando”.

Luego, la artista mencionó lo siguiente: “A los hombres no les gustan las mujeres serias, a los hombres les gustan las mujeres malas. Por eso la Domi lo enjuició, por eso con la Domi se quedó”.

Que está se metióyailin dilo sin llorar como te duele boba cria @PrettyPolly_G27 chequea pic.twitter.com/OIFdbdKVcN— Jessy Gonzalez (@JessyGo79964566) April 30, 2022

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!