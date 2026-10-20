Banco

Me cuentan que pronto un banco será querellado ante el MP por su manejo negligente en operaciones financieras que costaron 62 K y pérdida de fuentes de empleo. Banqueros, abogados y contadores subirán y bajarán escaleras por prestarse para este golpe a la economía.

Arrebato

Un necio se pregunta si el hombre de las toallas se le subió el trago a la cabeza: primero fue lo de las carpas para los damnificados y ahora anda arrebatado por todo el pleno. ¡Qué se tome un té de tilo!

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Ojito

El Loco pide estar ojo al Cristo con un par de bellacos que quieren aprovechar la situación con el arroz para acaparar la importación. A esos solo les importa facturar en medio de la necesidad ajena.

Repunte

Un vidajena me cuenta que el jefe del Paso Firme ha repuntado en las más recientes mediciones de mandatarios a nivel de América Latina, con lo que respecta a imagen positiva. ¡Mira tú!

Teletón

Aunque a la gente de ahora no le hace mucha gracia escuchar la palabra Teletón, con el anuncio de Bolo la actividad promete, sobre todo porque habrá fiscalización de cada centavo. ¡Así sí!

Esbirros

Me comenta un sapo que el Muñeco que Pasea mandó a sus esbirros a llevar donaciones a los afectados por el terremoto. De seguro luego sacará la carta de que no quería politizar el asunto para excusarse.