Cruce del Istmo: A pedalear entre dos océano

Diez años de trayectoria y, con ello, nueve ediciones pedaleando en el Cruce del Istmo, un recorrido en la modalidad de Mountain Bike (MTB) que arranca en la Marina Shelter Bay, Colón, y termina en Panamá Pacífico. La prueba tiene contemplado el Gran Fondo de 130 kilómetros y el Medio Fondo de 65 kilómetros.

No todos los días puedes iniciar pedaleando en el Atlántico, recorrer el paisaje natural que ofrecen las áreas aledañas al Canal de Panamá y terminar en el Pacífico. Eso lo puedes vivir en el evento Cruce del Istmo 2026, que se celebrará este domingo 11 de octubre y arrancará en la Marina Shelter Bay, Colón, a las 6:25 a.m. para el Gran Fondo.

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Luego del punto de partida, los ciclistas llegarán a Escobal para abordarse en unos cayucos (botes) y cruzar el lago Gatún hasta La Lagartera Grande, donde se retoma la acción en tierra para pasar por detrás de Cerro Cama, posteriormente por El Jobo y Las Mendozas (La Chorrera), lugares que cuentan con vistas pintorescas y paisajes hermosos.

Posteriormente, se continuará por Nuevo Emperador —sector que representa cierta dificultad por la montaña para los ciclistas—, desde donde el recorrido del evento lleva a Bique, Veracruz, y culmina en Panamá Pacífico.

"La hidratación es muy importante; por eso se han colocado varios puntos para todos los atletas", explicó Guillermo Tobar, director de ruta del Cruce del Istmo.

Tobar reiteró que "es importante mantener una muy buena hidratación porque, como sabemos, nuestro clima en Panamá es muy feroz: hace mucho sol y obviamente es inclemente estar al mediodía sobre la bicicleta".

"El Cruce del Istmo busca dar a conocer a Panamá a través del turismo ciclístico y la belleza que posee el país", añadió Tobar.

Istmo Race

El domingo deportivo también contará con la Istmo Race, que se realizará en su segunda versión, sostuvo por su parte Andrés Montoya, organizador del Cruce del Istmo.

Mientras que en el Atlántico inicia el Cruce del Istmo, en el sector del Pacífico se llevará a cabo la Istmo Race para corredores.

Es un evento familiar que deberá culminar antes del mediodía para ceder el espacio a los ciclistas que arriben a Panamá Pacífico.

"La Istmo Race es una carrera-caminata que tiene trayectorias de 1, 5 y 10 kilómetros, y es a beneficio de la Teletón", agregó Montoya.