El ADN del PSG se impone en casa y vence al Barça

El París Saint-Germain venció 4-2 al Barcelona, que encajó su primer descalabro del curso y dejó a los de Luis Enrique como líderes en solitario de la Champions League.

Adelantó al PSG Desiré Doué al minuto 38, empató Xavi Espart y el Barcelona tuvo contra las cuerdas al local, pero Lucas Hernández devolvió la ventaja al PSG en el 72.

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Un golazo de Lamine Yamal en el minuto 79 hizo soñar a los azulgranas, hasta que Vitinha al 81 y Fabián Ruiz al 86 sellaron la victoria parisina.

PSG y su ADN

El técnico del PSG, Luis Enrique Martínez, elogió a su equipo y destacó la importancia de haber sabido imponer su estilo ante un rival de la calidad del Barcelona.

“Este es nuestro estilo, agresivo. Con nuestros aficionados es más fácil presionar porque sentimos su energía. Es la mejor manera de ganar. Demuestra la dificultad de presionar a jugadores como Pedri, Lamine, Olmo, Raphinha, Gordon, Espart o Cubarsí. Eso demuestra qué tipo de equipo somos”, afirmó



“Me da igual la presión. No es un partido decisivo, pero seguiremos luchando para ganar cada juego. Esa es la mentalidad del equipo, su ADN”, agregó Luis Enrique.

Por su parte, el entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, aseguró que a su equipo le faltó frescura. “No es excusa, pero los errores llegan cuando no estás fresco. Lo hecho en los últimos quince días es increíble, pero costó mucha energía, con y sin balón”, concluyó.

"No quiero que parezca una excusa, pero los errores llegan porque a veces no estás fresco. Lo que ha hecho el equipo estos últimos quince días es increíble, pero ha costado mucha energía, con y sin balón", afirmó el técnico, quien dijo que también se vieron afectados por el incidente de vuelo del pasado sábado, cuando se vieron obligados a quedarse a dormir en Sevilla por el temporal: "No es la mejor recuperación".



"Eso puede explicar por qué no estuvimos a nuestro máximo nivel", aseguró el técnico, que indicó que pese a todo vio cosas positivas en el equipo y aseguró que "hay que analizar lo que pasó para corregir errores".



El técnico también lamentó las bajas de Eric García y Jules Koundé y reconoció que dejó a Rodri en el banquillo pensando en el 'clásico' del domingo contra el Real Madrid.



"¿Para qué ocultarlo? Ha jugado mucho con la selección y con nosotros en los últimos partidos tras el parón. Hablé con él esta mañana y le dije que tomaríamos esa decisión", señaló.

Restó importancia a la derrota porque "los títulos se ganan en mayo" y aseguró que pese a todo fue "un buen test para el equipo, que demostró cosas buenas y mucho potencial".