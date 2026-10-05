Fútbol y carácter ante Ecuador

Panamá empató 1 a 1 con Ecuador y lo derrotó por penales, culminando su gira asiática con un tercer empate consecutivo que ratificó su jerarquía internacional y deja claro que el equipo llegará en plena forma a la fecha FIFA de noviembre para la Copa de Naciones.

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos ante los ecuatorianos se vio la mejor versión del combinado nacional, un lapso en el que el equipo asfixió la salida de la defensa contraria con una presión alta y constante que neutralizó por completo a la escuadra sudamericana, complementada con un juego colectivo vistoso, punzante y de mucha asociación.

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Toda esa propuesta táctica se respaldó desde el pitazo inicial con un once configurado por Eddie Roberts en el arco; una línea defensiva integrada por César Blackman, Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Martin Krug y Jorge Gutiérrez; el equilibrio y la manija en la medular a cargo de Adalberto "Coco" Carrasquilla, Cristian "Fulo" Martínez y Victor Griffith; y un frente de ataque dinamizado por José Luis Rodríguez junto al debutante Josué "Yayita" Vergara.

Fue precisamente Vergara uno de los grandes protagonistas de ese fulgurante arranque. En su muy buen estreno, el delantero se adueñó de los espacios con una presencia ofensiva constante, movilidad inteligente y una vocación de desequilibrio que coronó con una anotación de gran factura para abrir el marcador, demostrando que está preparado para asumir galones en el ataque.

En la complementaria, el trámite se tornó más disputado, pero la retaguardia respondió con jerarquía. El guardameta Eddie Roberts ratificó una seguridad total bajo los tres palos durante el tiempo reglamentario y se vistió de héroe absoluto en la definición desde los once pasos, donde tuvo una actuación notable al detener dos penales decisivos que aseguraron el tercer puesto.

Este rendimiento evidencia que el equipo crece, compite con convicción y mantiene una identidad clara. La Sele ilusiona y demuestra que hay base para el futuro.