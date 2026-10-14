Guardianes y Rays tienen un juego clave en la Liga Americana

La Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Rays de Tampa Bay y los Guardians de Cleveland se reanuda este jueves (hoy) para un crucial tercer compromiso tras igualar 1-1 la serie en Florida.

El escenario de la contienda se traslada al Progressive Field en Cleveland, Ohio, donde el primer lanzamiento está pactado para las doce medio día. (hora de Panamá).

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Para mantener el control del cruce, los Rays le darán la responsabilidad del montículo al derecho Griffin Jax. El diestro llega atravesando un momento excepcional con una efectividad de apenas 4.5 en la actual postemporada, la carta que tendrá la novena de los Rays para este tercer partido.

Por su parte, los Guardians confían la apertura al zurdo abridor Gavin Williams, durante la actual postemporada en la Serie Divisional, acumuló una efectividad de 1.54 y recetó 24 ponches en tan solo 11.2 entradas de labor.