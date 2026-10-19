Infinity Champion ratifica su clase y mantiene el invicto en el Clásico Familia Farrugia

Infinity Champion se impuso en el Clásico Luis Humberto, Luis, Andrés, Marcos y Eleida de Farrugia, registrando un respetable 1:05.2 para los 1,100 metros bajo la conducción de Jesús Barría.



El defensor del Stud El Infinito cruzó el disco con tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre D'artagnan, Mr. Tony y Tres Naciones.

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Con esta victoria, el potro dosañero conservó su récord inmaculado en dos actuaciones de pista y se consolidó como una de las piezas más firmes de la generación juvenil nacional. Hijo de Indiano en Lara Fabian, criado por Miguel Gutiérrez y ensillado por el preparador Rodrigo Cedeño, el mimado le permitió a Barría sumar su segundo clásico en semanas consecutivas, tras haber ganado previamente sobre Daddy King, ejemplar perteneciente a la divisa Farrugia.



El recorrido

Tras una suelta ligeramente deslucida, Infinity Champion asumió la punta temprano con leve margen sobre Tres Naciones, mientras Mr. Tony vigilaba a unos cuatro cuerpos y más atrás accionaban D'artagnan, Manito Juan, Valentino Run y Bartolito.



En la segunda mitad del cotejo, el puntero quebró la resistencia de Tres Naciones al marcar exigentes parciales de 23.1 en los 400 metros iniciales y 46.2 para la media milla. Al desembocar en la recta decisiva, Barría le pidió el resto a su conducido, que respondió con solidez para repeler el avance de Mr. Tony y contener la fuerte arremetida final de D'artagnan, ejemplar que descontó con vigor en los tramos de cierre para escoltarlo en gran carrera.



Premiación

Tras oficializarse el resultado, Julianna Farrugia entregó el trofeo al Stud El Infinito, recibido por Miglenis Gutiérrez de Marín; Marcos Antonio Farrugia premió al criador Miguel Gutiérrez (en cuya representación recibió José Gutiérrez); Luis Humberto Farrugia III al entrenador Rodrigo Cedeño; Luis Andrés Farrugia al jinete Jesús Barría; Andrés Farrugia G. al mozo de corral Gilberto Murillo; Maricarmen Farrugia al palafrenero Jesús Samudio; y Jesús Barbosa al ponyboy Dylan Bartuano.



En su intervención, Andrés Farrugia G. destacó que desde los tiempos de su abuelo Luis Humberto “El Mago” Farrugia, la familia suma más de 80 años de arraigo en la hípica panameña. Reafirmó su compromiso de seguir impulsando esta actividad como una fuente generadora de sustento para miles de hogares y una tradición deportiva emblemática en el país.

