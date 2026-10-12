Kadir Macías y Leiner Rodríguez estelarizan la octava velada de "KO al Cáncer"

La velada boxística "KO al Cáncer" se realizará en su octava versión, con una cartilla que tiene como pelea estelar al capitalino Kadir Macías (3-3-1) contra el chorrerano Leiner Rodríguez (3-5-0).

El pleito entre Macías y Rodríguez es a seis rounds y 128 libras, en una cartilla que es organizada por Laguna Premium Boxing Promotions para este 29 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento Atheyna Bylon, ubicado en la Cinta Costera.

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Laguna Premium vuelve al ruedo del boxeo profesional con KO al Cáncer 2026, luego de estar apoyando en varias veladas el pugilismo olímpico (amateur).

"Bueno, con estas ya van a ser ocho ediciones que estamos haciendo y que al final de cada evento hacemos donaciones al oncológico", expresó la promotora Rouss Laguna.

Uno de los prospectos que viene subiendo en el boxeo panameño es el colonense Moisés Rodríguez, quien con marca de 3-0 (2 KO) arriesga su invicto cuando se enfrente a Misael Muñoz.

En otros combates, el debutante Antonio Castillo se medirá ante el coclesano Abdiel Castillo, con marca de (0-2), en pelea pactada en 120 libras y cuatro asaltos.

Una de las peleas con pronóstico reservado es la que disputarán el veragüense Bienvenido Rodríguez (2-0-1) y el capitalino Yovani Casasola (2-1), en las 135 libras y cuatro rounds.

Otro que debutará como profesional es Alfredo James, quien se medirá ante Iván Vergara (0-2).

Mientras que el panameño Fernando Ortega (0-1-0) se enfrentará al venezolano Michael Rondón (0-4-0) en pleito pactado en un peso de 152 libras y cuatro rounds.

Julio César Martínez (1-2-0) tendrá que medirse ante el debutante Sebastián Reyes en cuatro asaltos y 112 libras, entre otras peleas más.