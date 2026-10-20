LASK, de Andrés Andrade, enfrenta al Sporting en la Champions

El LASK de Austria se traslada a Portugal para afrontar una exigente prueba internacional cuando visite al Sporting de Lisboa en el histórico Estadio José Alvalade por la fase de liga de la UEFA Champions League. En las filas de la escuadra austríaca, los focos apuntan al defensor central panameño Andrés Andrade, quien se perfila como una pieza inamovible en la zaga titular para frenar el ímpetu del conjunto local ante su afición.

Andrade, que viene de demostrar su jerarquía portando el brazalete de capitán en la máxima competición europea, liderará el bloque defensivo del LASK en suelo lusitano. El zaguero istmeño tendrá la misión de ordenar la línea del fondo y contener el poderoso ataque del Sporting en una plaza siempre complicada.