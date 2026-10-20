Panamá U18 llega a República Dominicana pensando en el Mundial de China 2027

El equipo nacional de béisbol de Panamá U18 llegó a República Dominicana con la mente puesta en uno de los cuatro cupos que lo clasifiquen al Mundial de la categoría, en un torneo que se jugará entre el 22 y el 29 de octubre.

Rodrigo Merón, piloto de la selección nacional de Panamá, dijo que el «objetivo es la clasificación al Mundial U18, no será fácil, pero estamos enfocados en conseguir uno de los cuatro cupos al Mundial de China 2027».

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Panamá jugará en el Grupo C del Premundial junto a equipos como Puerto Rico y Canadá, y tras la ausencia de Colombia ahora deberá jugar doble partido con ambos rivales.

El jueves 22 de octubre, Panamá tiene partido ante Puerto Rico a las 11:30 a.m. (10:30 a.m. hora en Panamá) en el complejo de la IPL en Boca Chica, Santo Domingo.

El viernes 23 de octubre, Panamá jugará contra Puerto Rico a eso de las 12:00 mediodía (11:00 a.m. hora en Panamá) y sostendrá un juego ante Canadá a las 3:00 p.m. (2:00 p.m. hora en Panamá).

El sábado 24 de octubre disputará un solo partido ante Canadá a las 3:00 p.m. (2:00 p.m. hora en Panamá).