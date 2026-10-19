Prensa de Ghana revela interés de Thomas Christiansen por asumir el banquillo del país africano

El nombre de Thomas Christiansen ha cobrado notable fuerza en el continente africano tras confirmarse su postulación oficial para asumir la dirección técnica de la selección absoluta de Ghana (Black Stars). La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) inició un riguroso proceso de selección para encontrar al sucesor permanente de Carlos Queiroz, estructurando un proyecto deportivo a largo plazo orientado a las eliminatorias y la fase final de la Copa Mundial 2030. En ese escenario, la candidatura del estratega hispano-danés destaca entre la lista de aspirantes por su trayectoria internacional y su dominio del fútbol de selecciones.

La plataforma estatal GBC Ghana Online, perteneciente a la Ghana Broadcasting Corporation, reportó este lunes 19 de octubre que Christiansen ingresó formalmente en el abanico de candidatos evaluados por la comisión técnica. El medio ghanés subrayó que el entrenador posee un entendimiento directo del estilo de juego de las Black Stars, habiendo sido rival directo del equipo africano durante la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026. Este conocimiento táctico previo ha sido catalogado por la prensa local como un factor valioso dentro del perfil buscado por los dirigentes.

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Por su parte, portales deportivos especializados como GHANAsoccernet y KickGH publicaron que la postulación del técnico de 53 años llegó antes del cierre del plazo de recepció de solicitudes administrado por el comité de selección. Ambas publicaciones hicieron énfasis en el recorrido del entrenador en el fútbol europeo al frente de clubes como el Leeds United en Inglaterra, el APOEL en Chipre y el Union Saint-Gilloise en Bélgica, resaltando su flexibilidad táctica y capacidad organizativa como argumentos clave de su propuesta de trabajo.

Asimismo, el medio continental Africa Top Sports reseñó que la Asociación de Fútbol de Ghana conformó un comité de cinco integrantes encabezado por el exvicepresidente de la GFA, Fred Pappoe, para examinar detalladamente más de 400 expedientes de entrenadores internacionales. Las evaluaciones continuarán durante los meses de octubre y noviembre de 2026, periodo en el cual Christiansen competirá con otros estrategas de perfil internacional para definir la hoja de ruta del combinado ghanés hacia los compromisos continentales y el camino clasificatorio del 2030.

Desde la perspectiva de los diarios digitales GhanaWeb y SportsWorldGhana, la posibilidad de contar con un director técnico que ha consolidado un proceso prolongado en América Central resulta atractiva para el fútbol de su país. Los análisis de la prensa ghanesa ponderan su experiencia acumulada en la gestión de eliminatorias mundialistas y torneos continentales, elementos requeridos para reestructurar la plantilla de las Black Stars tras la conclusión del último ciclo mundialista.

Aunque el interés formal de Christiansen por liderar el proyecto ghanés hacia 2030 ha acaparado portadas en el país africano, el proceso se encuentra en etapa de deliberación por parte de las autoridades de la GFA. Mientras el comité revisa la terna de candidatos finales, la noticia continúa generando debate en la prensa deportiva de Ghana sobre la conveniencia de encomendar la reestructuración del equipo a un perfil de corte europeo con recorrido internacional.