PSG y Barça, candidatos al título, en duro examen

¿Qué mejor examen para conocer la fortaleza del Barcelona, el equipo de moda del momento tras su racha invicta, que enfrentrarse hoy al mejor equipo de las dos últimas temporadas, el París Saint-Germain?

Pocos carteles ofrecen tantos alicientes, Dembélé contra Lamine Yamal, Rodri frente a Vitinha, Gordon ante Doué. El Parque de los Príncipes albergará a buena parte de los favoritos al Balón de Oro, pero también a dos equipos bien formados, estructurados y convertidos en máquinas de ganar.

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Socio del Barcelona, pero entrenador del PSG

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, declaró ser fiel seguidor del equipo azulgrana, del que dijo que ve "como aficionado" cada partido.

"Soy socio del Barça, fui jugador y entrenador, tengo una relación increíble con Cataluña, mi mujer y mis hijos son catalanes. Pero soy entrenador del PSG. Al principio me costaba jugar contra el Barça, pero estoy empezando a acostumbrarme e intento aprovechar al máximo medirme a un rival único, que juega como nosotros y con jugadores de mucha calidad, un equipo que no pega patadas, que tiene unos valores muy claros, el equipo más parecido a este PSG actual".