Rays y Cerveceros van por la gloria en la Serie Mundial 2026

Los Rays de Tampa Bay firmaron una presentación categórica ante su afición en el Tropicana Field para imponerse 7-3 a los Guardianes de Cleveland en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Con este triunfo, la novena floridana sentenció la eliminatoria por 4-2, consagrándose como los nuevos campeones del joven circuito y sellando su ansiado boleto al Clásico de Otoño.

La Serie Mundial 2026 entre los Rays de Tampa Bay ante Cerveceros de Milwaukee se juega al mejor de siete partidos

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En el sexto jugo la ofensiva de los Rays embistió desde temprano para tomar el control definitivo del encuentro. Un cuadrangular oportuno con hombres en circulación durante el tercer episodio quebró la paridad y marcó el rumbo del choque, desarticulando la estrategia inicial del cuerpo técnico de Cleveland, que buscaba forzar un séptimo y decisivo enfrentamiento.

Por el lado de los Guardianes, la nota destacada para la afición panameña la firmó el serpentinero Daniel Espino, quien ingresó al relevo en un momento de alta exigencia sobre el montículo. El diestro canalero cumplió con una labor impecable en el tramo medio del partido, demostrando la potencia de sus envíos y sofocando la amenaza de la artillería local.

Durante su actuación en este sexto compromiso, Espino trabajó una entrada y dos tercios perfecta, retirando a los cinco bateadores que enfrentó de forma consecutiva. El tirador istmeño dominó a la parte alta y media del orden al bate de Tampa Bay, midiéndose con autoridad ante Yandy Díaz, Randy Arozarena, Isaac Paredes, Josh Lowe y José Siri, a quienes maniató con efectividad.

En esa brillante salida ante cinco bateadores, el panameño abanicó a dos rivales mediante la vía del ponche y dominó a los otros tres con batazos de elevado y roletazos dentro del cuadro. Su serenidad en la loma permitió contener el ataque de los Rays y mantener a su equipo con vida en el marcador durante su tramo de trabajo.

Con esta presentación sin permitir libertades, el serpentinero panameño dejó su efectividad en 3.60 y un Whip de 1.60 durante la postemporada 2026.

Con la conquista del título de la Liga Americana, la mirada del béisbol de las Grandes Ligas se traslada de inmediato a la Serie Mundial 2026, la cual arrancará oficialmente este viernes 23 de octubre a las 7:00 p.m. (hora de Panamá) en el American Family Field en Milwaukee