Roberto González cierra fuerte en la Clásica Internacional de la Provincia de Chiriquí 2.2 UCI

El pedalista Roberto González sacó su casta y cerró fuerte para llevarse la segunda y última etapa de la Clásica Internacional de la Provincia de Chiriquí 2.2 UCI, evento que otorga puntos para el ranking mundial.



El santeño González, integrante del equipo italiano Solution Tech-Nippo Rali, completó el circuito cerrado de 149 kilómetros —el cual comprendió las regiones de David, Boquete y Los Algarrobos— con un tiempo de 3:26:48 para adjudicarse el último parcial del certamen.

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En el segundo lugar arribó a la meta el español Gotzon Martín (Euskaltel-Euskadi) y en la tercera posición el chiricano Bolívar Espinosa (Senafront Panamá), ambos con el mismo tiempo del ganador para completar el podio.



Gotzon gana la clasificación general

Al mantenerse en el grupo de cabeza que definió la segunda jornada, el español Martín aseguró el lugar más alto en la tabla general del evento. Cabe recordar que esta cita internacional de categoría 2.2 UCI constó de dos días de competencia, cuya primera jornada fue conquistada por el corredor español.



En la clasificación general acumulada de ambos días, Gotzon Martín registró un tiempo total de 7 horas, 4 minutos y 38 segundos para coronarse. Fue escoltado precisamente por el santeño Roberto González, a 21 segundos de diferencia, y por el chiricano Bolívar Espinosa, a 33 segundos.



En este evento también destaca la actuación en la categoría Sub-23, donde se impuso Hodei Muñoz, del equipo español Euskaltel-Euskadi, mientras que su compañero Gotzon Martín también dominó la clasificación por puntos.



Ahora se espera que en noviembre se realicen cuatro competencias adicionales en la provincia de Chiriquí con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que es el principal objetivo, según anunció la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci).

