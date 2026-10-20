Rodrigo Merón sobre el Premundial U18: 'Vamos a pelear'

La selección de Panamá U18 llegó este martes a República Dominicana con miras al Premundial de Béisbol, certamen que otorga cuatro boletos para la cita mundialista de China 2027.

El equipo panameño, que se encuentra integrado por 20 peloteros, llegó a la tierra del merengue preparado y ha hecho los ajustes necesarios para lograr el boleto al Mundial. "Es lo que tenemos. Vamos a pelear y trataremos de venir con uno de los cuatro cupos", expresó el piloto del equipo panameño, Rodrigo Merón.

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Panamá en el Premundial U18 quedó integrado en el Grupo C, junto a Puerto Rico y Canadá; ante la ausencia de Colombia, que no asistió, los equipos tendrán que enfrentarse en dos ocasiones.

Recordemos que en el Premundial el Grupo A se encuentra conformado por Estados Unidos, Brasil, Curazao y el equipo de casa, República Dominicana.

Mientras que el Grupo B lo integran Cuba, México, Venezuela y Nicaragua.

Debido a la ausencia colombiana, el equipo panameño ha hecho los ajustes para enfrentar el Premundial, explicó Merón. "Los muchachos se prepararon mentalmente, físicamente, tácticamente y vamos para lo que vamos", rispostó el piloto del equipo panameño.

Luego de pisar tierras caribeñas, el plantel panameño tenía programado realizar este martes (hoy) y miércoles (mañana) entrenamientos y juegos amistosos, con el objetivo de mantener al equipo en ritmo de juego, explicó Merón.

Panamá debutará este jueves ante Puerto Rico, donde el abridor será Abel Rodríguez, reiteró el coach de pitcheo Sebastián Arroyo.

El equipo panameño el viernes tiene doble partido: el primero ante Puerto Rico, donde el abridor será Yeremy De León, y luego contra Canadá saltará al montículo Christian González, sostuvo Arroyo como la rotación de los tres primeros abridores de la novena nacional.

Los dirigidos por Rodrigo Merón cierran la ronda de grupos ante Canadá este sábado en el IPL en Boca Chica, Santo Domingo, sede del torneo.

Sebastián Arroyo añadió que la ausencia de Colombia trastocó en algo la planificación de los lanzadores, pero se encuentran preparados para competir y tener lista toda la programación de los pitchers.