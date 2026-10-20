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Italia

Slovan, de Blackman y Martínez, sufre una dura caída ante la Roma

Publicado 2026/10/20 19:00:00
  • Redacción/10Deportivo@epasa.com

Los panameños César Blackman y Cristian Martínez, que juegan para el Slovan, tuvieron acción ante la Roma.

César Blackman, del Slovan, y Lorenzo Pellegrini, de la Roma. Foto: EFE

César Blackman, del Slovan, y Lorenzo Pellegrini, de la Roma. Foto: EFE

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El Slovan Bratislava, donde juegan los panameños César Blackman y Cristian “Fulo” Martínez,  sufrió un duro tropiezo en su visita a la capital italiana tras caer goleado 4-0 ante la Roma en la fase de liga de la UEFA Champions League.

En el esquema inicial del Slovan, el lateral derecho panameño César Blackman disputó los 90 minutos del partido frente a la exigente zaga italiana.  En el aspecto defensivo completó 4 despejes, 5 recuperaciones de balón y 4 duelos individuales ganados.

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Sin embargo, tuvo una jugada desafortunada en el área al cometer una falta que derivó en un tiro penal a favor del conjunto italiano y tuvo una puntuación de 5.1.

Por su parte, el mediocampista Cristian "Fulo" Martínez entró al terreno de juego  desde el banco de suplentes al minuto 69 en reemplazo de su compañero Artur Gajdos.

 Martínez recibió una tarjeta amarilla al minuto 75 y en su evaluación tuvo una puntuación de 6.1.

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