Yankees están contra la pared ante los Rays de Tampa Bay

La Serie Divisional se traslada al Yankee Stadium en un punto crítico. Con los Rays al frente 2-0, los Yankees encaran un duelo sin margen de error, pactado para este miércoles a las 7:00 p.m. (hora de Panamá).

La novena neoyorquina le entregará la pelota al zurdo Max Fried, mientras que Tampa Bay confiará en Nick Martinez.

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Max Fried salta a la lomita con la misión de extender la temporada del Bronx. Registró una efectividad de 2.80 en la campaña regular con marca de 5-5. Además, domina a los Rays con marca de 5-1 y un promedio de carreras limpias de 1.81 en siete aperturas.

Por Tampa Bay, Nick Martínez busca el pase tras su mejor año con marca de 15-6 y 3.10 de efectividad en 31 aperturas. Destaca su rendimiento fuera de casa, donde firmó un récord de 7-3 y un gran promedio de 2.38 en 16 juegos.

El choque de estilos promete una intensa batalla táctica. Fried apelará al control fino de sus envíos quebrados para inducir contactos débiles, mientras que Martínez buscará neutralizar la fuerza del line-up neoyorquino en su propio estadio.

Un dominio temprano de Fried le daría vida a la fanaticada local, mientras que una actuación sólida de Martinez le permitiría a Tampa Bay controlar el ritmo del choque para intentar sellar el boleto a la Serie de Campeonato.