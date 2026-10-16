Aeropuerto de Tocumen moviliza más de 17.8 millones de pasajeros entre enero y septiembre de 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 17,818,114 pasajeros entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior, consolidándose como la principal terminal aérea de Panamá y uno de los centros de conexiones más importantes de América Latina y el Caribe.

Al incorporar a los menores de dos años, cuyo registro se incluyó formalmente en las estadísticas aeroportuarias desde enero de 2026, el movimiento acumulado ascendió a 17,925,175 pasajeros, también con una variación del 15%. Esta medición amplía el alcance de los reportes sobre el flujo de viajeros que utilizan la terminal.

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Durante septiembre, Tocumen registró 1,962,628 pasajeros, cifra que aumentó a 1,971,519 al incluir a los infantes. Del total mensual, 1,518,595 correspondieron a pasajeros en transferencia, equivalentes al 77% del movimiento registrado. Además, se contabilizaron 220,493 pasajeros desembarcados y 223,540 embarcados, con un promedio aproximado de 65,421 pasajeros diarios.

El crecimiento del tráfico de viajeros estuvo acompañado por un aumento de las operaciones aéreas. Entre enero y septiembre de 2026, las dos pistas del aeropuerto registraron 136,593 aterrizajes y despegues, un incremento del 11% frente al mismo periodo de 2025, equivalente a 13,775 operaciones adicionales. En septiembre se reportó un promedio aproximado de 499 operaciones diarias.

En materia de conectividad, durante septiembre operaron 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 16 aerolíneas de carga, mientras que la red aeroportuaria conectó con 92 destinos internacionales y uno doméstico. Entre los principales mercados por volumen de pasajeros acumulado hasta septiembre figuran Bogotá, con 893,293 viajeros; Miami, con 707,764; Punta Cana, con 658,489; San José, Costa Rica, con 650,725; y Medellín, con 622,450.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó que el crecimiento del movimiento de pasajeros confirma el papel estratégico de la terminal en la conectividad aérea regional e internacional. También señaló el compromiso de continuar fortaleciendo la operación aeroportuaria y contribuir al desarrollo del turismo, la competitividad y la proyección internacional de Panamá.

En cuanto a las operaciones aéreas acumuladas, el 90% correspondió a vuelos comerciales, el 6% a operaciones de carga y el 3% a aviación general. El 1% restante comprendió paradas técnicas, vuelos chárter, operaciones militares y otras modalidades, de acuerdo con la distribución reportada por la administración aeroportuaria.

El transporte de mercancías también registró resultados positivos durante los primeros nueve meses del año. El movimiento acumulado de carga alcanzó las 194,040 toneladas métricas, un aumento del 8% respecto al mismo periodo de 2025, equivalente a 14,008 toneladas adicionales. Solo en septiembre se movilizaron 22,714 toneladas métricas, un crecimiento interanual del 9%, con 1,915 toneladas más que en el mismo mes del año anterior.

Los resultados reflejan la importancia de Tocumen para las operaciones logísticas y el comercio internacional, al facilitar el transporte de mercancías y conectar a Panamá con mercados regionales y globales. La terminal también contribuye a impulsar el turismo, los viajes de negocios y la movilidad internacional.

El desempeño de los indicadores de pasajeros, operaciones aéreas y carga reafirma la función del Aeropuerto Internacional de Tocumen como infraestructura estratégica para la economía panameña.

En un entorno de creciente competencia entre centros de conexión aérea, la eficiencia operativa, la conectividad y la capacidad para atender la demanda son factores fundamentales para mantener la posición de Panamá como plataforma aérea de América Latina y el Caribe.