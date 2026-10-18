Cámara de Comercio: mover la economía también es ayudar tras el terremoto

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) destacó que mantener activa la economía también es una forma de contribuir a la recuperación del país tras el terremoto que afectó a comunidades de distintas regiones.

El gremio empresarial señaló que, mientras las familias afectadas necesitan apoyo y las infraestructuras requieren recuperación, es fundamental que cada sector aporte desde su capacidad para generar un impacto positivo.

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El gremio indicó que, en momentos como este, Panamá necesita tanto la solidaridad con las comunidades afectadas como la continuidad de las actividades productivas que generan empleos, ingresos y oportunidades.

La CCIAP señaló que en la ciudad de Panamá, donde las afectaciones han sido menores, la infraestructura permanece operativa y la actividad económica continúa. Por ello, consideró importante que las empresas sigan funcionando, se mantengan los empleos, avancen las inversiones y continúe la llegada de visitantes.

“Mover la economía también es ayudar”, es el mensaje central del gremio, que destacó el aporte de sectores como el turismo, los eventos, el comercio, la gastronomía, el transporte y los servicios a la generación de oportunidades para miles de personas y empresas.

Según la Cámara de Comercio, mantener ese dinamismo fortalece la economía nacional y amplía la capacidad del país para responder a las necesidades de quienes más lo requieren.

Como ejemplo de esta dinámica, el gremio resaltó la realización de World of Coffee Panamá 2026, que se celebrará del 23 al 25 de octubre en el Panama Convention Center y reunirá a representantes de la industria internacional del café de especialidad.

El encuentro atraerá a compradores, productores, expositores, profesionales y visitantes internacionales que utilizarán servicios de alojamiento, restaurantes, cafeterías, transporte y otros comercios, generando movimiento económico en diferentes sectores.

La CCIAP destacó que este tipo de actividades representa una oportunidad para Panamá y reafirma su capacidad para posicionarse como anfitrión de eventos internacionales, gracias a su infraestructura, conectividad, talento y experiencia organizativa.

La Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) escogió a la Cámara de Comercio como socio para desarrollar este encuentro, tomando en cuenta su experiencia y capacidad para organizar eventos internacionales.

El evento también tendrá un componente solidario. La Specialty Coffee Association of Panama y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá donarán un porcentaje de sus ganancias de World of Coffee Panamá 2026 a la Cruz Roja Panameña, con el objetivo de contribuir a los esfuerzos de asistencia dirigidos a las comunidades afectadas por el terremoto.

Además, durante la actividad se habilitarán espacios para que los visitantes y participantes puedan realizar donaciones directas.

De esta manera, la iniciativa busca combinar la generación de oportunidades económicas con acciones concretas de apoyo a las personas que enfrentan las consecuencias del sismo.

La CCIAP sostuvo que la recuperación nacional requiere que las comunidades afectadas reciban asistencia, pero también que las zonas que están en condiciones de producir, trabajar, invertir y recibir visitantes continúen haciéndolo.

En ese sentido, el gremio subrayó que ambos esfuerzos son complementarios, ya que cada empresa que opera, cada empleo que se mantiene, cada visitante que llega y cada inversión que circula contribuye a fortalecer la capacidad del país para responder a la emergencia y avanzar hacia la recuperación.