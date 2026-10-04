Comercialización del banano y otras frutas sigue en alza

Las exportaciones de bienes reportaron una caída de -16.8% hasta el mes de agosto, sin embargo, la buena noticia es que el sector bananero comienza a agarrar fuerza al registrar un aumento de 20.3% en comparación con el mismo periodo de 2025.

En los primeros ocho meses del año se exportaron $72.9 millones en bananos, cifra superior a la presentada el año pasado, que fue de $60.6 millones.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

La producción bananera fue perjudicada el año pasado, como consecuencia de la paralización laboral en protesta por la nueva ley de seguridad social.

Sin embargo, la empresa, que se retiró unos meses del país, volvió a retomar las exportaciones desde inicios de este año.

Otra fruta que ha aumentado el valor de su exportación es el melón.

Hasta agosto se exportaron $2.3 millones de la cucurbitácea, muy superior a los $794 mil del año anterior.

La sandía y la piña también han mejorado sus cifras, con incremento en sus exportaciones de 28% y 30%, respectivamente.'

841

millones de dólares es el valor económico de las exportaciones de bienes realizadas hasta agosto. 148

millones de kilos de banano fueron exportados entre los meses de enero y agosto.

Entre los productos del mar, el camarón tuvo un crecimiento de 3.5%, con exportaciones por $84.3 millones, mientras que al pescado y filete de pescado no le fue bien, con una disminución de -23.7%.

En ese sector, la harina y aceite de pescado aumentó sus exportaciones en 45.3%, al totalizar $43.5 millones hasta agosto.

Y la carne de ganado bovino también sigue ganando terreno al subir el valor de sus exportaciones en 82%, al pasar de $8.6 millones a $15.6 millones en un año, al igual que las pieles y cueros (51%).