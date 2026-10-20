Contraloría prepara nueva partida para atender a los afectados por el temblor

La Contraloría General de la República ha entregado, hasta la fecha, 2,480,000 dólares a 228 alcaldías y juntas comunales de las zonas afectadas por el terremoto y prepara una nueva transferencia de fondos destinada a quienes no habían reportado daños para que puedan atender las necesidades de las familias damnificadas.

El contralor Anel Flores explicó que algunos gobiernos locales quedaron fuera del primer desembolso debido a la rapidez con la que se realizó el trámite; sin embargo, están haciendo los ajustes correspondientes para que las instituciones restantes reciban los fondos en los próximos días.

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Aclaró que estos recursos están destinados únicamente a las provincias impactadas por el sismo: Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas, y no guardan relación con las asignaciones de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), las cuales continuarán distribuyéndose según la programación de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de esa entidad.

"Eso no tiene nada que ver con esto; las cuatro provincias con problemas son prioritarias en estos momentos y en esta semana debemos culminar", subrayó en conferencia de prensa.

Ante los cuestionamientos de diversas autoridades, entre ellas el alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro, quien afirmó que aún no ha recibido los recursos para asistir a los 1,071 damnificados, cuyas residencias quedaron "hechas pedazos", el contralor reiteró que no es quien asigna los fondos; esta tarea corresponde al MEF; por tanto, no puede accionar hasta que estén disponibles.

Indicó que las auditorías al manejo de estos fondos se realizarán bajo los mismos procedimientos aplicados al resto de transferencias con la finalidad de que sean utilizados para atender la emergencia nacional que vive la población producto del sismo de magnitud 7.5 registrado hace más de una semana.

Las autoridades locales, pese al anuncio del contralor, insisten en que los recursos no han sido depositados ni se están distribuyendo de manera equitativa e hicieron un llamado al Ejecutivo a deponer las diferencias políticas frente a la crisis humanitaria que aqueja principalmente al interior del país.'



El contralor Anel Flores explicó que algunos gobiernos locales quedaron fuera del primer desembolso debido a la rapidez con la que se realizó el trámite; sin embargo, están haciendo los ajustes correspondientes para que las instituciones restantes reciban los fondos en los próximos días.



Indicó que las auditorías al manejo de estos recursos se realizarán bajo los mismos procedimientos aplicados al resto de asignaciones con la finalidad de que sean utilizados para atender la emergencia nacional.



Mulino no descartó que se autorice una nueva asignación en función de las necesidades de cada provincia. No obstante, recalcó que las mismas serán debidamente fiscalizadas.

El mandatario José Raúl Mulino precisó que el objetivo de esta primera transferencia de $10,000 a las juntas comunales y $20,000 a las alcaldías es que no dependan del Gobierno central para atender demandas menores como la compra de medicamentos, carpas y agua embotellada, mientras inician los trabajos de reconstrucción.

Mulino no descartó que se autorice una nueva asignación de recursos en función de las necesidades de cada provincia. No obstante, recalcó que las mismas serán debidamente fiscalizadas por la Contraloría.

"No es que nada más sea ese dinero; habrá más cuando se necesite", acotó.