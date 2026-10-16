Liberan moscas del Mediterráneo estériles en Potrerillos

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, encabezó en la comunidad de Mameyes, Potrerillos Arriba, provincia de Chiriquí, el acto oficial de la primera liberación masiva de moscas estériles en el país.

Esta histórica iniciativa busca combatir la plaga de la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata), una de las principales amenazas para la producción de frutas y hortalizas a nivel nacional.

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Acompañado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, el titular del Mida destacó que la actividad representa una nueva etapa para la sanidad vegetal, orientada a disminuir la presencia del insecto y fortalecer la bioseguridad en las zonas agrícolas estratégicas de la región.

Durante el evento, Linares resaltó que la puesta en marcha de este proyecto es el resultado de meses de rigurosa preparación, coordinación e intensa capacitación del personal de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV).

Los técnicos fueron entrenados de forma especializada en la identificación, el monitoreo constante y la gestión adecuada de los especímenes estériles.

Para esta primera fase, las pupas de los insectos fueron importadas desde Guatemala y posteriormente tratadas en las instalaciones de Potrerillos para dejar todo a punto antes de su dispersión en el campo.

El éxito de esta operación también responde a una sólida red de cooperación técnica internacional.

El jefe de la cartera agropecuaria expresó su profundo agradecimiento a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Asimismo, valoró la asesoría de los gobiernos de México y Guatemala mediante su programa Moscamed, fruto de fructíferas visitas técnicas realizadas previamente a la planta de producción ubicada en Tapachula, Chiapas.

La estrategia implementa la reconocida Técnica del Insecto Estéril (TIE), un avanzado método de control biológico amigable con el medio ambiente.

Esta biotecnología consiste en la liberación al entorno de machos previamente esterilizados para que se apareen con hembras silvestres, interrumpiendo su ciclo reproductivo al no dejar descendencia.

A través de este sistema, integrado con medidas permanentes de vigilancia fitosanitaria, se procura erradicar progresivamente las poblaciones de la plaga, protegiendo los cultivos locales de destructivas infestaciones.

El impacto positivo de este plan se refleja de forma directa en el bolsillo y trabajo diario de los productores frutícolas y hortícolas de Chiriquí.

Al salvaguardar la producción nacional, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del MIDA busca reducir drásticamente las pérdidas económicas en las cosechas, elevar la calidad de los productos agrícolas y potenciar la competitividad de todo el sector agropecuario. La medida además contribuye al cuidado de los ecosistemas al disminuir significativamente la necesidad de aplicar plaguicidas químicos.

En el plano comercial, el ministro Linares enfatizó que la erradicación de esta plaga abrirá puertas cruciales para las exportaciones panameñas. Mantener zonas libres o de baja prevalencia facilitará el cumplimiento de los estrictos requisitos y estándares fitosanitarios exigidos por exigentes mercados internacionales, como el de Estados Unidos.

Con ello, el Gobierno Nacional consolida su compromiso de transformar el campo panameño en un motor económico más moderno, eficiente, competitivo y sostenible mediante la incorporación de innovación científica.