MEF gestionará $100 millones mediante fideicomiso para la reconstrucción y descarta impacto macroeconómico grave tras el sismo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) activo sus protocolos de gestión de riesgo financiero para hacer frente a los daños provocados por el terremoto que afectó principalmente a las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

El viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, recordó en Nex Noticias que el Gobierno Nacional ha dispuesto un fondo de hasta $100 millones destinados al despliegue de ayuda humanitaria y al inicio de la reconstrucción de las infraestructuras públicas dañadas.

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Fondos transparentes vía fideicomiso sin afectar el PIB

El viceministro Fernández aclaró desde la "torre de control" del MEF cómo se financiará esta contingencia y el impacto real sobre las finanzas del Estado:

Los recursos provienen principalmente de la activación de seguros paramétricos y líneas de préstamos contingentes acordadas previamente con organismos multilaterales, evitando así un endeudamiento imprevisto.

Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, los recursos serán administrados a través de un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá.

Cada institución gestionará sus requerimientos mediante este fideicomiso. Fernández citó como ejemplo, el Mop tramitará fondos para horas máquina y reparación en rutas críticas como El Torio-Mariato; Meduca y Sinaproc canalizarán la reparación de escuelas; y el Ministerio de Gobierno articulará la asistencia humanitaria con los gobiernos locales.

Fernández enfatizó que el costo de la emergencia representa menos de un décimo de punto del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que no compromete la proyección de crecimiento del país (estimada en superar el 5% para 2026) ni altera las metas fijadas de control de deuda y déficit fiscal.