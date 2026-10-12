MEF reanuda la entrega de los Cepanim este martes y reprograma citas pendientes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó en su página web que este martes 13 de octubre se reanudará el proceso de entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), así como la atención presencial a los beneficiarios en Megápolis Outlets y en el edificio AVESA en la ciudad capital.

Tras la interrupción de las jornadas por la emergencia sísmica, la institución estableció un esquema de reprogramación para garantizar el retiro de los certificados de manera ordenada.

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Calendario de reprogramación en Panamá Centro

Para los beneficiarios de Panamá Centro con citas pendientes, la atención se coordinará de la siguiente manera.

Las citas del viernes 9 de octubre: Se atenderán el miércoles 14 de octubre.

Mientras que las del lunes 12 de octubre se atenderán el miércoles 14 de octubre, manteniendo el mismo horario asignado originalmente.

Quienes no puedan acudir el miércoles 14 tendrán los certificados disponibles para retiro durante toda la semana.

Estatus de entrega en las provincias

La reactivación de los puntos de atención a nivel nacional se ejecutará por fases según las evaluaciones de seguridad.

La atención activa desde el martes 13 en los puntos de Darién, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro, los beneficiarios podrán retirar durante toda la semana los Cepanim programados para el viernes 9 y lunes 12 de octubre.

En tanto que en las provincias Centrales en espera de evaluación: En Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera, las entregas y la atención se reanudarán una vez que las sedes se encuentren completamente habilitadas y con las certificaciones de ingreso seguro para usuarios y colaboradores.