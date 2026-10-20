Nuev ruta Panamá-Montería es una oportunidad comercial

La aerolínea colombiana Satena realizó el lanzamiento oficial de la ruta Panamá-Montería, una conexión que impulsa nuevas oportunidades para ambos países.

Jorge Correa, subadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, dijo que con esta nueva ruta el país da un paso importante en la conectividad aérea y la integración regional.

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"La conectividad aérea es un motor estratégico para el desarrollo turístico, la inversión y el crecimiento económico de Panamá", reiteró Correa, subrayando que esta apertura ampliará el intercambio comercial, dinamizará el turismo y estrechará los vínculos entre ambas naciones.

"Cada nueva ruta aérea representa una oportundad de inversión, empleo y desarrollo", dijo.

Por su parte, Alexandra Gil, líder nacional de ventas de Satena, destacó que este vuelo permitirá acercar a Panamá no solo con Montería, sino también con los departamentos de Córdoba y Sucre a través de la conexión con Coveñas, resaltando el potencial turístico de esa región colombiana.

"Es una oportunidad para acercar mercados, dinamizar el turismo y fortalecer las relaciones empresariales, abriendo nuevas oportunidades para el intercambio comercial entre Panamá y estos dos departamentos de Colombia", indicó Gil.

Asimismo, la ejecutiva comentó que la visión de Satena va más allá del turismo vacacional, pues esta conexión facilita los viajes corporativos y acerca a los empresarios.'



"La conectividad aérea es un motor estratégico para el desarrollo turístico, la inversión y el crecimiento económico de Panamá", reiteró el subadministrador de la ATP, Jorge Correa.

"Conectar regiones es conectar oportunidades, y esto contribuye al desarrollo mancomunado", afirmó y recordó que el vuelo inaugural será el próximo 26 de octubre.

Con este paso, "la aerolínea de los colombianos" amplía su oferta internacional con más alternativas de movilidad y tiempos de traslado más eficientes para los pasajeros en Panamá y Colombia, indicó.