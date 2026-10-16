Panamá recibirá $17.4 millones del seguro parametrizado CCRIF para la reconstrucción post-sismo

La facilidad de seguros contra riesgos de catástrofe en el Caribe (CCRIF SPC) confirmó que realizará un desembolso de US$17.4 millones al Gobierno de Panamá, tras el destructivo terremoto que sacudió el territorio nacional el pasado 9 de octubre de 2026.

En cumplimiento del compromiso institucional de proveer liquidez financiera rápida a sus Estados miembros, la transferencia de fondos se concretará en un plazo no mayor a 14 días posteriores al evento telúrico.

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El sismo, registrado a las 12:56 p.m. con epicentro cercano a La Pitaloza Arriba en la península de Azuero, activó las coberturas contratadas mediante el modelo de modelación sísmica SPHERA. Este sistema estimó aceleraciones picos del suelo de hasta 0.5 g en territorio panameño (superando ampliamente el umbral de reporte de 0.03 g), lo que provocó que las pérdidas gubernamentales modeladas sobrepasaran el punto de entrada de la póliza contratada por el país.

Liquidez de emergencia respaldada por el Fondo de Ahorro de Panamá

El Presidente Ejecutivo de CCRIF SPC, Isaac Anthony, destacó la visión estratégica del país al mantener coberturas catastróficas vigentes en el mercado internacional.

"La decisión de Panamá de asegurar su cobertura sísmica a través del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) es un sólido ejemplo de cómo el seguro parametrizado trabaja junto a los mecanismos nacionales de ahorro y estabilización", puntualizó Anthony.

"Este pago dará al Gobierno liquidez inmediata para apoyar la respuesta en el momento que más se necesita", añadió.

A diferencia de las pólizas tradicionales, los seguros parametrizados de CCRIF no requieren inspecciones periciales de daños en campo para liberar los fondos, sino que se ejecutan automáticamente en función de parámetros físicos predefinidos (magnitud, intensidad de aceleración y pérdidas modeladas), garantizando recursos frescos durante la etapa crítica posterior al desastre.

Panamá acumula $47 millones en pagos de seguro catastrófico desde 2018

Con este nuevo aporte, la República de Panamá, miembro del CCRIF desde 2018, alcanza un total acumulado de aproximadamente $47 millones en desembolsos recibidos para la atención de desastres naturales.

En el 2020 cobró por lluvias extremas vinculadas al huracán Eta. Mientras que en el 2024 recibe transferencias por precipitaciones excepcionales (sumando entre ambas cerca de $29 millones) e inyección directa de $17.4 millones para la crisis actual en el 2026.

A nivel regional, la transferencia representa el desembolso número 83 de CCRIF SPC a sus socios desde su fundación en 2007, sobrepasando los $500 millones distribuidos en el Caribe y Centroamérica.

Contexto del impacto según reportes oficiales

Las evaluaciones preliminares del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirman que el evento causó daños de consideración en 656 escuelas oficiales, así como en hospitales, puentes, red vial y edificaciones públicas en Herrera, Los Santos, Veraguas y Chiriquí.

La inyección de estos $17.4 millones reforzará las partidas presupuestarias que el Gobierno Nacional despliega actualmente para el suministro de ayuda humanitaria, la preparación de terrenos y las obras de infraestructura vial y escolar.