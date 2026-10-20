PedidosYa suma a Yappy como opción de pago inmediato en Panamá

A partir de este mes de octubre, los usuarios de la plataforma de entregas a domicilio PedidosYa tienen la opción de seleccionar Yappy durante el proceso de compra, marcando un hito clave en la modernización del comercio electrónico en Panamá.

La integración oficial del método de pago en la aplicación de PedidosYa busca responder a la creciente demanda de soluciones financieras más ágiles, sencillas y seguras dentro del sector del consumo masivo a domicilio.

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Al finalizar un pedido, los usuarios solo deben seleccionar Yappy, ingresar el número de teléfono móvil asociado a su cuenta bancaria y autorizar la transacción desde la aplicación de su banco o directamente en Yappy App; una vez validado el pago, el pedido continúa su curso de forma automática en PedidosYa.

La adopción de este sistema responde directamente a los cambios en los hábitos de consumo digital de la población panameña.

Según reportes oficiales de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), el país registra cerca de 3.9 millones de clientes bancarios y supera los 5.1 millones de cuentas activas en una población de 4.2 millones de habitantes, lo que refleja un mercado idóneo para la consolidación de pagos sin efectivo.

Francisco Chedufau, Finance Sr. Manager de PedidosYa Panamá, explicó que los consumidores demandan procesos de checkout cada vez más simples y alineados a sus rutinas diarias.

El ejecutivo resaltó además que esta alianza demuestra cómo la colaboración entre empresas tecnológicas fomenta la creación de un ecosistema financiero mucho más conectado e innovador.

Por su parte, Juan Andrés Gerbaud, Gerente Ejecutivo de Yappy, destacó el impacto transformador de la tecnología en las actividades cotidianas.

De acuerdo con el vocero, la integración con PedidosYa permite extender el uso práctico del dinero digital a nuevas categorías de consumo, fortaleciendo el tejido transaccional del país.

Un dato que resalta la integración de esta herramienta en la vida cotidiana es que el 95% de sus clientes utiliza el servicio al menos una vez al mes.

