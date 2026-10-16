Sigue avanzando el mercado de criptomonedas en El Salvador con la apertura de rondas de inversión para Crest Fund ("Crest") y Liberty Bitcoin Accumulation Fund ("LBAF") por parte de Bitfinex Securities, plataforma regulada para la captación de capital y negociación de valores tokenizados —subsidiaria de Bitfinex—.

Se trata de dos fondos globales de CMCC, firma de capital riesgo y gestora de inversiones con sede en Hong Kong, los cuales se convertirán en las primeras ofertas tokenizadas de fondos emitidas bajo el marco legal de activos digitales de El Salvador.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El periodo de suscripción para ambas ofertas estará abierto a inversores elegibles hasta el 29 de octubre de 2026 y, tras su finalización, los tokens respectivos cotizarán en el mercado secundario de Bitfinex Securities.

Crest y LBAF fueron cofundados por CMCC Global —uno de los primeros gestores de activos de Asia dedicado exclusivamente a la tecnología blockchain con presencia en Asia y Norteamérica desde 2016— junto a Willy Woo, fundador de The Bitcoin Forecast y pionero del análisis on-chain.

Lanzados en marzo de 2022 y abril de 2025 respectivamente, ambos son fondos de cobertura cuantitativos multigestionados. Sus estrategias asignan capital en carteras diversificadas que incluyen arbitraje de tipos de financiación, creación de mercado, arbitraje cross-sede, arbitraje de volatilidad y estrategias DeFi, contando con la supervisión de Martin Baumann, cofundador y socio director de CMCC.

En cuanto a las condiciones de emisión, los tokens CREST saldrán a un precio de 10 dólares, mientras que los tokens LBAF se ofrecerán a 0,0001 BTC (~8,0 USD), fijando una inversión mínima de tan solo un token por oferta. Asimismo, las emisiones contarán con un periodo de incentivo de seis meses desde su cotización, durante el cual las comisiones de rendimiento se reducirán en un 50% y se eliminarán por completo las comisiones de canje, manteniendo dichos beneficios vinculados a los activos negociados en el mercado secundario.

Refiriéndose al lanzamiento, Martin Baumann, cofundador de CMCC Global, destacó los objetivos de rendimiento de cada vehículo: «Crest está denominado en dólares estadounidenses y busca superar el rendimiento de los títulos del Tesoro de EE. UU., mientras que LBAF apunta a rendimientos netos anualizados del 8 al 12 por ciento en unidades de Bitcoin».

Baumann añadió que las estrategias han generado rendimientos positivos anuales tras ser probadas en grandes periodos de tensión como el colapso de Terra y FTX, la desvinculación del USDC en marzo de 2023 y el flash crack de octubre de 2025, subrayando que «tokenizar los fondos es una extensión natural para ofrecer una forma más eficiente de emitir, distribuir y negociar».

Estas ofertas se producen en un contexto de expansión de la tokenización en los mercados de capitales globales.

Si bien la atención reciente se ha volcado en incorporar activos tradicionales —como bonos gubernamentales, fondos del mercado monetario y renta variable— a la blockchain, Crest y LBAF representan una vertiente complementaria: productos de inversión nativos del ecosistema cripto que aprovechan la infraestructura regulada de valores tokenizados para su captación de capital, distribución y negociación secundaria.