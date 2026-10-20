Recaudarán fondos para reconstruir 2,700 viviendas afectadas por el terremoto

El terremoto que estremeció principalmente al interior del país hace más de una semana dejó más de 2,700 viviendas inhabitables, en las que residían 240 personas con discapacidad, entre ellas niños que actualmente permanecen en albergues temporales o carpas mientras se ponen en marcha los trabajos de reconstrucción.

Ante este panorama, la Contraloría General de la República anunció que fiscalizará la iniciativa de una organización cívica cuyo objetivo es contribuir, a través de la recaudación de fondos, con la reedificación de dichas propiedades.

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El contralor Anel Flores admitió que la recuperación de las áreas afectadas por el sismo tomará su tiempo; por ello, solicitó a la población sumarse a la iniciativa para agilizar el levantamiento de estos inmuebles lo más pronto posible.

"Esto va a demorar bastante más tiempo, entonces tengamos el corazón abierto para seguir ayudando a nuestra gente porque esto no termina en diciembre; debemos tomar acciones inmediatas. Confíen en lo que estamos haciendo", dijo.

Reiteró que, desde que asumió el puesto de contralor, pidió a la organización sus estados financieros; por tanto, puede confirmar que "todo está en orden" y las especulaciones que han surgido en torno a la actividad provienen de personas malintencionadas.

Flores agregó que esta colecta benéfica permitirá canalizar la ayuda directamente a los afectados, evitando a los intermediarios que, en la mayoría de los casos, retrasan los procesos.

Giacomo Tamburrelli, presidente de la asociación encargada del evento, explicó que las viviendas tendrán un costo de 19,000 dólares, contarán con una superficie de 43 metros cuadrados y estarán adaptadas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.'



Giacomo Tamburrelli, presidente de la asociación encargada del evento, explicó que las viviendas tendrán un costo de 19,000 dólares, contarán con una superficie de 43 metros cuadrados y estarán adaptadas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.



Se desarrollará en el Centro de Convenciones de Azuero desde las 12:00 mediodía del sábado 24 de octubre.



Más de 2,700 casas quedaron en "ruinas" por el sismo.



Fiscalizará la iniciativa de la organización cívica cuyo objetivo es contribuir con la reedificación de dichas propiedades.

La primera residencia será donada por la asociación y beneficiará a una familia del sector de Ponuga, provincia de Veraguas, una de las zonas más impactadas por el movimiento telúrico, mientras que la segunda se edificará en la provincia de Los Santos.

Precisó que la jornada de recaudación había sido organizada inicialmente con el propósito de remodelar la sala de neonatología de un centro médico en provincias centrales, pero ante la emergencia nacional que provocó el sismo, decidieron reorientar los fondos hacia quienes perdieron sus viviendas.

Tamburrelli recalcó que su compromiso con el país va más allá de un simple evento; por ello, han trabajado arduamente para brindarle a la población un espectáculo de calidad y esperan que la población se solidarice con quienes más lo necesitan.

Evento

La actividad, indicó Fabián Madrid, miembro de la organización, se desarrollará en el Centro de Convenciones de Azuero desde las 12:00 mediodía del sábado 24 de octubre y contará con la participación de artistas nacionales que también han donado su talento para aportar a la causa.