Uribe espera que Panamá y Colombia concreten interconexión

"Estamos en mora", reconoció el expresidente colombiano, Álvaro Uribe, al referirse a la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, un proyecto que se discutió durante su gobierno y, a la fecha, sigue sin concluirse.

El exmandatario, consultado por Panamá América, expresó su deseo de que la unión eléctrica entre ambas naciones finalmente se concrete.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Sin embargo, las autoridades locales han reiterado que el permiso de las comunidades indígenas por donde pasará la línea es fundamental para su ejecución.

El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, reveló recientemente que en los próximos días los grupos impactados por esta obra se reunirán para definir su postura al respecto.

Explicó que la interconexión atravesará las comarcas de Guna Yala y Wargandí y la tierra colectiva de Alto Bayano; por ello se avanzará de manera ordenada, respetando sus leyes y normas tradicionales.

"Si ellos deciden que sí, tenemos toda la confianza de que el proyecto seguirá adelante. Pero la decisión es de ellos", indicó.

El Ministerio de Ambiente, por su parte, se encuentra evaluando el estudio de impacto ambiental de la obra con la finalidad de determinar si cumple con los parámetros establecidos para la protección del entorno.