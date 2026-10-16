Ventas de SUV e importaciones de bienes de consumo impulsan el comercio interno en Panamá a julio de 2026

El comercio en Panamá mantuvo una sólida trayectoria positiva durante los primeros siete meses de 2026. Según el más reciente Informe de Coyuntura Económica a julio de 2026, elaborado por la Dirección de Políticas Públicas y Análisis Socioeconómico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la economía nacional muestra un claro fortalecimiento del consumo interno, evidenciado por el repunte en el segmento de vehículos SUV y la aceleración en la importación de bienes de consumo.

El documento, elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), confirma que la mayor disponibilidad de financiamiento bancario y la demanda de los hogares están impulsando las compras al por menor y al por mayor en todo el territorio.

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El segmento SUV lidera la venta de autos nuevos en el país

Los indicadores del mercado nacional reflejan condicionese favorables para la adquisición de bienes duraderos. Entre enero y julio de 2026, la venta acumulada de vehículos automotores nuevos alcanzó las 36,452 unidades, lo que representa un crecimiento interanual de 9.7% respecto al mismo periodo del año anterior.

La preferencia de los compradores panameños por vehículos utilitarios deportivos y el financiamiento accesible han sido determinantes en estos resultados.

Predominio de los SUV, esta categoría encabezó el dinamismo del sector automotriz al registrar 1,486 unidades adicionales vendidas en comparación con 2025.

Mientras que las otras categorías en alza son los sedanes aportó 1,275 unidades adicionales, mientras que las pickups sumaron 559 unidades más al total acumulado.

El dinamismo comercial estuvo directamente respaldado por el sistema bancario, registrando un incremento del 10.9% en el saldo del crédito destinado a la compra de automóviles.

Importaciones de bienes de consumo crecen 21.6% en valor

En concordancia con el vigor del consumo de las familias, las importaciones de bienes de consumo experimentaron un notable incremento del 21.6% en valor y de 16.0% en volumen acumulado hasta julio.

El desglose de los rubros importados refleja tanto el movimiento de insumos energéticos como la demanda de artículos para el hogar y uso cotidiano:

Combustibles y lubricantes registrarán el alza más pronunciada con un incremento en valor de 53.3%. A la par, el despacho total de combustibles en el mercado nacional creció 13.1%, con mayores ventas registradas en gasolina de 91 y 95 octanos, diésel, gas licuado, jet fuel y asfalto.

Los utensilios domésticos crecieron un 14.0%, seguidos de los bienes semiduraderos (3.8%) y los no duraderos (1.4%).

Entorno macroeconómico respaldado por la Zona Libre de Colón

Este repunte del mercado local se complementa con la reactivación del comercio exterior a través de la Zona Libre de Colón (ZLC), cuyas reexportaciones acumuladas crecieron un 26.5% a julio de 2026 (alcanzando un pico de 35.9% solo en el mes de julio).

El notable desempeño de la ZLC, impulsado por mayores envíos de equipos informáticos, fármacos, prendas de vestir y cosméticos a mercados como Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos, consolida la posición de Panamá como centro logístico regional, al tiempo que el dinamismo del crédito y de los vehículos SUV confirma la resiliencia del consumo doméstico.