Aprehenden a exejecutivo bancario por caso Pandora

El Ministerio Público, a través de la la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, aprendió a un exejecutivo bancario por su presunta vinculación con la manipulación del sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI), cuya lesión al Estado supera los 40 millones de dólares.

La supuesta organización criminal, de acuerdo con las pesquisas, habría eliminado cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones fiscales, con el propósito de apoderarse de los créditos fiscales.

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El exejecutivo bancario, según la Fiscalía, era el presunto encargado de autorizar los pagos relacionados con dichos créditos fiscales y, a cambio, habría recibido beneficios económicos.

Durante el allanamiento realizado en una residencia ubicada en Condado del Rey, las autoridades ubicaron al objetivo de la investigación y recuperaron equipos tecnológicos y documentos que estarían relacionados con el caso.

El ciudadano aprehendido será presentado en las próximas horas ante un Tribunal de Garantías, donde enfrentará una audiencia por su presunta vinculación con los delitos de corrupción privada y delincuencia organizada.

La Procuraduría General de la Nación indicó que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, en respeto de los derechos de los ciudadanos y conforme a la Constitución y las leyes.