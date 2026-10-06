Del exilio al retorno: el giro judicial del caso Puigdemont frente al de Martinelli

La reciente resolución judicial que habilita el retorno del líder independentista Carles Puigdemont a España ha reavivado el debate internacional sobre el uso del sistema de justicia, las medidas cautelares y la persecución política contra exmandatarios y figuras de alto perfil.

Puigdemont permaneció durante años en el exterior para evitar los procesos judiciales iniciados en dicho país tras el referéndum de independencia de 2017. Durante este periodo, la defensa del líder catalán recurrió de forma reiterada a instancias jurisdiccionales internacionales y europeas denunciando falta de garantías, vicios procesales y persecución por motivos políticos.

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Tras recientes decisiones judiciales y ajustes en el marco legal penal español, incluida la aplicación de la Ley de Amnistía y la revisión de las órdenes de captura, se ha despejado el camino legal que permite su eventual regreso al territorio nacional sin la amenaza inminente de detención preventiva bajo los cargos originales.

Similitudes con el caso de Ricardo Martinelli en Panamá

El desarrollo del proceso judicial contra Puigdemont presenta importantes puntos de coincidencia con la situación legal y política del expresidente Ricardo Martinelli, que se encuentra asilado en Colombia desde mayo del 2025.

En ambos casos, las defensas técnicas han sostenido que las causas penales seguidas contra los exmandatarios respondieron a motivaciones políticas para inhabilitar su participación en la vida pública y electoral de sus respectivos países.

Mientras Puigdemont fijó su residencia en Bélgica y ejerció funciones como eurodiputado recurriendo a la protección comunitaria europea, Martinelli solicitó asilo político a Colombia, argumentando desprotección jurídica y amenazas a sus derechos fundamentales.

Tanto los abogados de Puigdemont ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como la defensa de Martinelli ante instancias de derechos humanos han fundamentado sus reclamos en la violación del debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de especialidad en materia de extradición.

Las decisiones judiciales dictadas en ambos expedientes han tenido un impacto directo sobre los escenarios electorales de España y Panamá, redefiniendo las fuerzas políticas y el equilibrio de poder en sus respectivos Congresos y Asambleas.

El desenlace de estos procesos refleja cómo los litigios de alta connotación política que involucran a exjefes de Estado trascienden las fronteras nacionales para someterse al escrutinio de estándares internacionales sobre el debido proceso.