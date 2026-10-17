El Órgano Judicial reanudará los términos suspendidos tras el sismo a partir de este lunes 19 en Coclé, Los Santos y Veraguas

El Órgano Judicial reanudará este lunes 19 de octubre los términos judiciales en las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos, tras la suspensión decretada a raíz del potente terremoto registrado el pasado 9 de octubre. La medida busca restablecer progresivamente la atención a la ciudadanía en las zonas afectadas.

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen, confirmó la reapertura de los procesos y solicitó la comprensión y paciencia de los usuarios del sistema.

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Las evaluaciones de infraestructura revelaron afectaciones estructurales que impiden el funcionamiento normal en varias sedes de la magistratura.

Ante este panorama, la institución procedió con la reubicación de diversos juzgados y la adecuación de espacios temporales.

Estas sedes provisionales garantizarán la continuidad del servicio y la atención de las causas pendientes, aunque bajo esquemas adaptados a la contingencia actual.

“Vamos a abrir, vamos a atenderles, pero quizás no vamos a poder atenderles en las condiciones en las que están acostumbrados que los atendamos”, manifestó la magistrada Chen, al recalcar la complejidad de adecuar recintos provisionales en medio de los peritajes de seguridad.

Con esta decisión, la administración de justicia procura balancear la urgencia de reanudar los trámites legales suspendidos con la protección de funcionarios y usuarios, mientras avanzan las inspecciones y reparaciones definitivas en los edificios judiciales afectados.