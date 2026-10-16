Pleno de la Corte Suprema tiene pendiente asignar 198 cargos de jueces y magistrados del SPA

La asignación definitiva de 198 cargos de magistrados y jueces del Sistema Penal Acusatorio (SPA), quienes superaron las distintas fases de los concursos de méritos en el marco de la Ley de Carrera Judicial de 2015, está a la espera del pronunciamiento y votación del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su condición de unidad nominadora.

Así lo dio a conocer la magistrada Maribel Cornejo Batista, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la CSJ, quien enfatizó que la institucionalización de la Carrera Judicial constituye uno de los mayores retos y garantías para que la ciudadanía cuente con juzgadores independientes, debidamente instruidos y actualizados al resolver las causas penales.

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Alcance de los concursos y participación del Pleno

De acuerdo con las explicaciones brindadas por la magistrada Cornejo Batista, la estructura del SPA está integrada por un total de 255 magistrados y jueces, de los cuales 198 corresponden a despachos que deben ser adjudicados mediante el escalafón de carrera:

El proceso cumplió con las cinco fases rigurosas dispuestas en la Ley de Carrera Judicial para certificar la idoneidad y puntuación de los aspirantes.

Durante la etapa evaluativa intervinieron directamente tanto las magistradas de la Sala Segunda de lo Penal (en jornadas de entrevistas desarrolladas a lo largo de nueve días) como los nueve magistrados que integran el Pleno de la CSJ (quienes dedicaron 12 días de evaluación continua).

Fortalecimiento de la certeza laboral y la imagen institucional

A juicio de la magistrada Cornejo Batista, la pronta ratificación y nombramiento formal de estos 198 funcionarios judiciales dará un impulso a la percepción de la administración de justicia en el país:

Los administradores de justicia seleccionados ejercerán sus cargos con la seguridad jurídica de haber ganado su titularidad por méritos propios a través de un concurso público transparente.

La presidenta de la Sala Penal reiteró que corresponde al Pleno del máximo tribunal del país definir en el corto plazo las asignaciones pendientes para completar la estabilización de la plantilla en el SPA.