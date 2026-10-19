Devoraron

En momentos de emergencia la competencia debe quedar a un lado, pero hay que reconocer que TReporta se ha comido al resto de la TV con sus entregadas lideradas por Hugo, visitando los lugares de mayor impacto del terremoto y llevando información con los protagonistas. Da mucho gusto ver los reportajes del canal de la 12 de Octubre.

Métricas

Los que le tiraban hate a la Bon deben haber quedado de piedra cuando vieron las métricas del post de la discordia. Tal vez no fue el mejor escenario para una sesión de fotos, pero bien dicen que no hay publicidad mala y si eso se traduce en más ayuda para los afectados por el terremoto, bienvenida sea. ¡Pero para la próxima ya sabe niña, busque otro fondo!

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Sensatez

El terremoto tiene a la gente sensible y es más que entendible, pero el Canoso no deja de tener razón cuando menciona que las actividades bailables, en el momento oportuno, deben seguir para no afectar la economía de las familias que de ello dependen. Dice que tampoco hay crucificar al que graba. Esos son los que luego critican la falta de transparencia.