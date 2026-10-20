Francia adopta toques de queda para contener los disturbios y saqueos

Francia impuso ayer, lunes, toques de queda nocturnos en zonas delimitadas en París y otras ciudades para tratar de atajar los disturbios y saqueos que se desataron el fin de semana, mientras el Gobierno anunció ayudas para los trabajadores de los cerca de 3,000 comercios vandalizados y saqueados.

Fue el primer ministro, Sébastien Lecornu, quien anunció estas medidas excepcionales tras una reunión de crisis. Afirmó que los toques de queda son, por ahora, una herramienta más adecuada que el estado de emergencia, que otorgaría mayores poderes a las fuerzas del orden, pero no descartó adoptar medidas más amplias si la situación empeora.

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Las protestas del pasado sábado contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios de educación y sanidad, tras casi una década de mandato del presidente Emmanuel Macron, derivaron en saqueos, ataques contra edificios y mobiliario público y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La prefectura de policía de París anunció un toque de queda entre las 23.00 y las 06.00 horas (21.00-04.00 GMT) en las céntricas zonas de la plaza de la República y Les Halles, donde se registraron numerosos saqueos, y afecta a toda la población, no solo a los menores. Las manifestaciones estarán prohibidas en determinadas áreas desde las 20.00 del lunes hasta las 06.00 del martes.

En Lyon, el toque de queda se aplicará en el centro entre las 21.00 y las 06.00 horas, mientras que las manifestaciones y concentraciones estarán prohibidas de 18.00 a 21.00. En Niza, las restricciones nocturnas afectarán solo a los menores en las zonas más castigadas por los incidentes.

También se anunciaron medidas en áreas concretas de Lille, Douai, Wattignies y Denain, en el norte del país.

Detenciones

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció que las autoridades habían practicado 2,513 detenciones policiales en relación con los disturbios y que 67 personas habían ingresado ya en prisión.'



El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ordenó que los arrestos preventivos puedan pasar de 48 a 72 horas para dejar tiempo a la policía a hacer su trabajo, que va de geolocalizaciones de los detenidos a escuchas telefónicas y el reconocimiento facial.

Existen indicios de que personas vinculadas a la extrema izquierda habrían organizado el ataque.

La violencia ha afectado a unos 3.000 establecimientos, según las cifras presentadas por el Ejecutivo.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó que los toques de queda son, por ahora, una herramienta más adecuada que el estado de emergencia.

Darmanin, que ofreció las cifras en una entrevista con la cadena TF1, indicó también que se habían abierto decenas de investigaciones judiciales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Ante el elevado número de detenciones, el ministro ordenó que los arrestos preventivos puedan pasar de 48 a 72 horas para dejar tiempo a la policía a hacer su trabajo, que va de geolocalizaciones de los detenidos a escuchas telefónicas y el reconocimiento facial.

El ministro señaló además que la Fiscalía Nacional Antiterrorista decidirá en las próximas horas si asume la investigación del impactante incendio que arrasó el ayuntamiento de Limoges durante los episodios violentos del 17 de octubre.

Darmanin afirmó que existen indicios de que personas vinculadas a la extrema izquierda habrían organizado el ataque que ha afectado a unos 3,000 comercios.