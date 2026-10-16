Investigan a pastor Abraham Ixcotoyac por presunta simulación de muerte de su hija

El Ministerio Público (MP) de Guatemala abrió una investigación penal contra el pastor evangélico Abraham Ixcotoyac, luego de que este afirmara que su hija de 15 años "resucitó" en medio de su propio funeral en la aldea El Jocote, municipio de Sacapulas, departamento de Quiché.

Las autoridades buscan determinar la existencia de posibles delitos e irregularidades administrativas, toda vez que no existe ninguna certificación médica o acta de defunción legal que confirme que la menor estuvo clínicamente muerta antes de ser introducida en un ataúd.

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De comprobarse responsabilidades penales, entre ellas la presunta simulación de muerte o vulneración de los derechos de la menor, el religioso podría enfrentar penas de hasta cinco años de prisión.

El relato del pastor: "Revelación divina" y negativa a ir al hospital

Los hechos se desencadenaron el pasado fin de semana, cuando la adolescente comenzó a presentar complicaciones de salud tras participar en una actividad social. Según el testimonio de Ixcotoyac, mientras la trasladaba en su vehículo hacia un centro asistencial el sábado por la mañana, la menor habría dejado de presentar signos vitales.

En lugar de acudir a la sala de urgencias de un hospital para certificar el deceso o recibir maniobras de reanimación, el pastor decidió dar la vuelta y regresar a su residencia.

"Cuando ella falleció en mi carro, Dios me dio la revelación y no la llevé a ningún hospital porque hubiera sido peor. Si yo hubiera actuado a mi manera, el propósito de Dios no se hubiera cumplido y el milagro no estuviera circulando ahorita en el mundo entero", declaró Ixcotoyac frente al Hospital Regional de Huehuetenango, donde la joven permanece actualmente bajo evaluación médica.

El hombre argumentó que actuó "conforme a la presencia del Espíritu Santo" y que trasladarla a un centro médico habría impedido la manifestación del supuesto fenómeno.

Ocho horas en un ataúd y críticas de la opinión pública

Tras darla por muerta, la familia organizó las honoras fúnebres en su comunidad. Según la versión de los allegados, la adolescente permaneció cerca de ocho horas dentro del ataúd antes de despertar y dar señales de movimiento, lo que desató asombro entre los presentes y la rápida difusión del caso en redes sociales.

Ante los duros cuestionamientos de la sociedad guatemalteca y de las autoridades de salud por la falta de asistencia médica oportuna, el pastor rechazó las críticas sosteniendo que "Dios toma su mente" y que los hechos responden exclusivamente a un plan de fe.

Actualmente, médicos y peritos del Ministerio Público evalúan la condición física y psicológica de la adolescente en Huehuetenango para esclarecer el cuadro clínico real que padeció (como un posible episodio de catalepsia o pérdida severa del conocimiento) y determinar la responsabilidad legal de los padres.