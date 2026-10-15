¿Hubo un tsunami en Isla Cañas tras el sismo? Científicos investigan

Las inundaciones registradas en Isla Cañas después del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Azuero el pasado 9 de octubre abrieron una interrogante científica: ¿qué provocó la llegada de olas de gran tamaño y el aumento repentino del nivel del agua?

El geofísico y becario del doctorado de SENACYT, Isaac Guerra Araúz, del Laboratorio de Tsunamis y Terremotos de Western University, explicó que los primeros modelos de deformación asociados a la ruptura de la falla muestran posibles cambios permanentes en la superficie terrestre y en el fondo oceánico que podrían ayudar a explicar el fenómeno reportado por los residentes.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

De acuerdo con estas estimaciones preliminares, algunos sectores de Isla Cañas pudieron experimentar un hundimiento de entre 10 y 30 centímetros. Aunque estas cifras todavía deben comprobarse mediante mediciones directas y observaciones satelitales, un descenso de esa magnitud podría aumentar la vulnerabilidad de determinadas áreas a las inundaciones, al reducir su altura relativa frente al nivel del mar.

Los modelos también sugieren que algunas zonas del fondo marino próximas a la costa pudieron elevarse hasta unos 30 centímetros. Si ese desplazamiento ocurrió de manera repentina, pudo alterar la columna de agua y generar ondas que se propagaran hacia la costa. Sin embargo, el especialista recalcó que este mecanismo constituye una hipótesis bajo investigación y no una explicación definitiva de las inundaciones en Isla Cañas.

Sobre la posibilidad de que las olas reportadas por los residentes correspondieran a un tsunami o fueran producto de otro fenómeno asociado al terremoto, Guerra Araúz señaló que todavía es prematuro establecer una conclusión. Sostuvo que se deben contrastar los testimonios de los moradores con datos sobre las variaciones del nivel del mar, los tiempos de llegada de las olas y los posibles movimientos del fondo oceánico.

Agregó el experto que los tsunamis suelen relacionarse con grandes terremotos que provocan desplazamientos verticales importantes del fondo marino, también pueden generarse en otros contextos geológicos.

Incluso los sismos cuyo movimiento predominante es horizontal pueden presentar un componente vertical o desencadenar deslizamientos submarinos capaces de desplazar agua.'



La investigación permitirá determinar si las inundaciones estuvieron relacionadas con una alteración del fondo marino.

Mientras avanzan los estudios, insistió en que las cifras sobre el posible hundimiento de Isla Cañas y la elevación del fondo marino son preliminares.

La investigación se desarrolla en coordinación con especialistas de la UTP, la USMA, SENACYT y Western University.

Estos estudios permitirán comparar las deformaciones previstas por los modelos con mediciones directas y determinar con mayor precisión los efectos del terremoto.

Para verificar las estimaciones, los científicos trabajan en la integración de modelos numéricos con información satelital, mediciones geodésicas en tierra y datos batimétricos u otras observaciones oceanográficas.

Estos estudios permitirán comparar las deformaciones previstas por los modelos con mediciones directas y determinar con mayor precisión los efectos del terremoto.

La investigación se desarrolla en coordinación con especialistas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y Western University, en Canadá.