Inflación, en septiembre, sube a una tasa que no se veía desde hace 4 años

Desde julio de 2022 no se había observado una inflación como la de septiembre de 2026, cuando alcanzó 2.8%, comparado con el año anterior.

En esa ocasión, también se debió a los precios de los combustibles, lo que obligó al gobierno de Laurentino Cortizo a establecer un subsidio general a todos los conductores.

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Ahora, el subsidio está dirigido a los transportistas y pescadores, en tanto los otros sectores tienen que pagar ajustes que no han bajado y que están arriba de 5 dólares el galón, tanto de la gasolina como del diésel.

De acuerdo con la última medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, este aumentó 0.5% en comparación con el mes anterior, mientras que el acumulado en lo que va del año se sitúa en 2.7%.

En efecto, cuando uno observa por sector, a que se debe el aumento del índice, sobresale el de transporte, que pasó de 98.4 a 110 puntos.

Y es en este segmento, en el que ubica los combustibles. Se aprecia que, en comparación con agosto, el diésel subió 9.1% y la gasolina 4.9%.

Si se compara con el mismo mes del año pasado, es decir, septiembre de 2025, los aumentos han sido más escandalosos, con 75.5% el diésel y 42% la gasolina.'



La inflación en Panamá, al contar con una economía dolarizada, es muy baja.

Desde hace cuatro años no se experimentaba una inflación de esos números, ocasionada, de igual forma, por el alza del crudo.

Este año el Gobierno decidió congelar el precio de los combustibles a los transportistas y pescadores. Era por 10 meses, lo que indica que debe vencer en enero del otro año.

El Estado subsidia desde hace años el tanque de gas de 25 libras, que es el que consume la mayoría de los panameños. De no haber sido subsidiado costaría más de 16 dólares.

El precio del petróleo, en un año de incertidumbre, debido al conflicto bélico en Medio Oriente es el gran responsable de que el IPC haya aumentado, con todo y subsidio, aunque no es el único producto que están en alza.

Electricidad y gas

Ha incidido en la electricidad y en el gas, que han tenido ajustes a la alza.

En el caso de la luz, en septiembre el aumento fue de 4%, en comparación con agosto y de 5.2% si se relaciona con septiembre de 2025.

En el caso del gas, fue de 2% en comparación con agosto y 5.3% si se compara con septiembre de 2025.

Y hablar del gas es referirnos a uno de los principales subsidios que existe en el país, con una pesada carga al Estado, que se aproximaba a $200 millones en el mes de septiembre, por lo que si no se aplicara elevaría, drásticamente, el IPC.

Alimentos

Los alimentos han tenido alzas leves en todo este tiempo, debido al subsidio que se otorga al transporte de carga.

Pero, uno de los segmentos que sí ha subido es el de las frutas y vegetales.

Las verduras frescas o refrigeradas subieron en septiembre en 5.6% comparado con agosto y en 10.3% interanual.

Los tubérculos y el plátano, a pesar que en los últimos meses no ha variado de precio, al compararlos con el año pasado, su incremento ha sido de 6.4%.

Otro producto alimenticio que subió de precio fue el camarón fresco o refrigerado, cuyo aumento fue de 3.1%.

No obstante, si se compara con septiembre de 2025, su precio ha caído en -6.9%, debido a que el año pasado fue difícil para la comercialización de este marisco, que se ha vuelto a recuperar en 2026.