Reabren otro caso de la dictadura

Otro caso de víctimas desaparecidas o asesinadas durante la dictadura militar es reabierto en los tribunales.

En este caso, se trata del dirigente obrero Teodoro Palacios Hurtado, desaparecido el 15 de diciembre de 1970.

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El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá ordenó la reapertura de las sumarias en averiguación, por la desaparición de Palacios Hurtado.

El documento fue firmado por los magistrados José Hoo Justiniani y Eyda Amarilis Juárez.

Este caso se suma al de otras víctimas de la dictadura como Héctor Gallego y Rita Wald, que han sido reabiertos, más de medio siglo después de sus desapariciones.

La decisión de los togados se fundamentan en los artículo 1968B del Código Judicial, que tiene que ver con los plazos de prescripción de la acción penal.

También, en los artículos artículos 2210 y 2211 del mismo código, que tienen que ver con el sobreseimiento definitivo y el provisional.'



Se crea el Comité de Familiares de Desaparecidos y Asesinados por la Dictadura Militar, que adopta el nombre del padre Héctor Gallego.

Más de 110 casos de desaparecidos forzados y asesinados durante los 21 años de dictadura, manejó la Comisión de la Verdad que se instauró para investigar los casos.

Y es que los delitos considerados de lesa humanidad, como las desapariciones forzosas, no prescriben.

¿Quién era?

Pastor Durán, quien fue columnista del Grupo Epasa por varios años, describió en un escrito que Palacios era un obrero de origen colonense. Tenía 31 años y era miembro de la Unión Sindical de Trabajadores de Oficios Mixtos.

El día de su desaparición –según testimonio de un familiar- Teodoro Palacios salió de su casa, ubicada en Río Abajo (Ciudad de Panamá), para ir a su trabajo como pintor de brocha gorda y más nunca se le volvió a ver.

Fue padre de una niña y desde muy joven participaba en las luchas populares de su provincia en los años sesenta.