Tribunal ratifica detenciones por operación Poseidón

Un Tribunal Superior de Apelaciones ratificó la medida cautelar de detención provisional dictada en contra de 11 personas procesadas por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales.

Adicionalmente, el tribunal decidió mantener la medida de depósito domiciliario para otros 2 imputados dentro de la misma causa penal contra la supuesta red delictiva.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

La Operación Poseidón se desplegó mediante una amplia ofensiva policial y judicial que incluyó la ejecución simultánea de 48 allanamientos y registros.

Los operativos se focalizaron estratégicamente en sectores e inmuebles en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Con esta determinación, el Órgano Judicial respaldó la postura del Ministerio Público al considerar que existen los riesgos procesales y elementos suficientes para mantener a los investigados bajo privación de libertad mientras concluyen las etapas de investigación.

Entre las 11 personas a quienes se les confirmó la detención preventiva, destacan dos individuos señalados por las autoridades como los presuntos cabecillas de la estructura criminal.

Durante las audiencias correspondientes, los fiscales adscritos a la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada presentaron diversos elementos de convicción que permitieron argumentar fehacientemente la vinculación de cada uno de los señalados con la organización criminal.'

11

personas son procesadas por delincuencia organizada y blanqueo de capitales. 3

provincias eran en donde funcionaba esta red que también está vinculadas a homicidios.

Este grupo delictivo mantenía su centro de operaciones vinculado al tráfico ilícito de drogas, la tenencia no autorizada de armas de fuego y la legitimación de capitales.

De igual forma, se le atribuye presunta responsabilidad en delitos contra la vida e integridad personal, tales como homicidios, tentativas de homicidio y privación ilícita de la libertad.

Las investigaciones continúan en desarrollo con el propósito de desarticular por completo la red logística y financiera de la estructura.