Choque de opiniones suspende discusión de reformas en la AN

El intercambio de criterios se dio frente a los magistrados del TE. CREADA CON IA

Tras varios llamados al orden de la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, y un cruce de opiniones entre los diputados en torno al proyecto de reformas electorales, la Asamblea suspendió ayer, lunes, la sesión ordinaria en la que se discutirían las modificaciones al Código Electoral.

El intercambio de criterios comenzó cuando el diputado Luis Eduardo Camacho, durante el período de incidencias, arremetió contra quienes se opusieron a incluir el tema en la agenda del día.

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Quien también se sumó a los cuestionamientos fue el presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Benicio Robinson, quien calificó de "doble moral" la postura de algunos miembros del Legislativo.

Aseguró que, durante el análisis del proyecto en primer debate, se les permitió a todos los interesados participar en la discusión; por tanto, no entiende el miedo que tienen algunos de sus compañeros de continuar el debate en el pleno.

"Si las reformas no se aprueban, no se aprueban; pero estamos tarde", subrayó.

El diputado del PRD recriminó a quienes, a su juicio, le mienten "al pueblo para ganar tarima" y se niegan a abordar la iniciativa únicamente porque no responde a sus intereses.

El choque de opiniones de los diputados se dio frente a los magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra, que, según Benicio, acudieron al pleno, en calidad de cortesía de sala, a "explicar el documento".

No obstante, el diputado Jorge Bloise considera que, ante la situación que atraviesa el país producto del terremoto, no es el momento oportuno para discutir la normativa.

La Asamblea Nacional, a su parecer, debe priorizar la evaluación del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2027.