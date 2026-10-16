Alcalde de Colón explica el veto a la tasa turística de $5 para cruceristas

El cobro de una tasa municipal de $5 a los turistas de cruceros que desembarcan en la ciudad de Colón quedó descartado de forma temporal tras la objeción del alcalde Diógenes Galván. La decisión fue consensuada con el sector privado y el Concejo Municipal tras detectar inconsistencias legales en el acuerdo original.

A pesar de que el municipio mantiene números rojos y un déficit acumulado, el jefe de la comuna explicó que imponer el tributo sin una ruta clara sobre el destino de los fondos o sin sustento jurídico habría perjudicado la competitividad de la industria turística local.

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Diálogo sectorial y vicios legales en el cobro

Galván sostuvo mesas de trabajo con operadores de turismo, representantes del puerto Colón 2000 y autoridades gubernamentales antes de tomar la determinación. Aunque argumentó que una tasa de $5 no desincentiva la llegada de visitantes, reconoció que las complejidades normativas del país impedían su aplicación inmediata.

El alcalde criticó la disparidad en el cobro de tasas turísticas en la región.

"Cuando usted va a las ruinas de San Lorenzo, en la carretera de acceso el Ministerio de Ambiente cobra $6 a extranjeros y $3 a nacionales solo por transitar, y al llegar al sitio se paga nuevamente. Sin embargo, cuando el municipio intentó cobrar $5 para levantar una ciudad quebrada, surgieron oposiciones directas", cuestionó Galván.

Leyes centrales y patrimonio histórico paralizan la inversión

Más allá del veto al tributo turístico, la alcaldía denunció que los planes de desarrollo para los próximos 20 años enfrentan severas trabas burocráticas impuestas por el Gobierno Central.

Entre las principales limitantes señaladas por el municipio destacan:

Inmuebles condenados sin intervención: Tres cuartas partes del centro de Colón están sujetas a la Ley de Patrimonio Histórico, lo que impide demoler o restaurar unos 240 edificios en ruinas sin trámites complejos, como la contratación de arqueólogos inexistentes en el mercado local.

Los enclaves exentos de tributación municipal: Zonas clave de generación económica como la Zona Libre de Colón, los puertos marítimos, las terminales energéticas y el ferrocarril no aportan impuestos directos a las arcas del Municipio de Colón debido a leyes nacionales.

Además de la lalta de renta sustitutiva: El municipio carece de mecanismos de compensación estatal que suplan la exención tributaria de las grandes industrias operantes en el distrito.

Galván concluyó que la transformación integral de la provincia requerirá reformas legales que otorguen autonomía financiera a la comuna o la asignación de presupuestos estatales equivalentes al impacto de los enclaves comerciales que alberga la región.