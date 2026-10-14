Colón sigue en incertidumbre por futuro de servicio de aseo

Al igual que ocurrió en San Miguelito, en el distrito de Colón crece la incertidumbre por el futuro de la recolección de aseo.

Hace casi tres meses, la concesionaria del servicio, AguAseo, presentó una propuesta para renovar el contrato, bajo tres pilares queson cobertura ampliada y atención comunitaria, tecnología y transparencia en tiempo real e inversión vehicular y sostenibilidad ambiental.

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No obstante, la posible renovación del contrato ha sido rechazada por el alcalde de Colón, Diógenes Galvan. "No creo que lo merezca", ha reiterado la autoridad del distrito.

En el consejo municipal ha existido un intenso debate con posiciones encontradas, sin embargo, el tiempo apremia y no se conoce sobre un nuevo proceso de selección.

La concesión vence el próximo 9 de abril de 2027.

Y el tema no solo es la renovación de la concesión, porque en la sesión del consejo del pasado 6 de octubre, AguAseo pidió suspender el servicio a algunas instituciones públicas, ya que les adeudan más de $782 mil.

La solicitud fue enviada mediante nota de Aníbal Vallarino, presidente de la empresa.'

9

de abril de 2002 comienza a operar AguaAseo en el distrito de Colón. 20

años más ha solicitado la empresa para que se renueve el contrato de concesión.

Estamos hablando de al menos al menos 34 entidades del Estado que le adeudan a la empresa sin que se hayan acercado a cancelar la morosidad acumulada.

La empresa ha señalado en varias ocasiones que, dentro de sus posibilidades y con los escasos recursos que le ingresan debido al incumplimiento de pagos, continúa haciendo frente a la recolección de basura en el distrito, compuesto por 15 corregimientos.

De seguir con esta incertidumbre, de acuerdo con analistas consultados, podría repetirse la situación que aconteció a finales del año pasado en San Miguelito, cuando la concesionaria fue disminuyendo la recolección y se generó una crisis sanitaria.

Esto obligó al Gobierno, por medio de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a operar en los 9 corregimientos del distrito.