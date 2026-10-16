Con la colocación de las vigas que sostendrán la estructura, la construcción del nuevo puente vehicular sobre el río Perequeté, en el corregimiento de Villa Carmen, distrito de Capira, registra un avance físico del 55 %.

La obra contempla una inversión de $909,495.40, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de la empresa contratista ITECPA S.A. (el precio de referencia inicial fijado por el MOP fue de $850,000.00).

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Los trabajos avanzan con la instalación de cuatro vigas de hormigón armado de 36.5 metros de longitud, las cuales servirán de soporte para la losa principal. La nueva estructura contará con.

Dos carriles para la circulación vehicular, así como de paso peatonal integrado para la seguridad de los transeúntes con barreras de protección para reforzar la seguridad vial y restablecimiento de la conectividad en Capira

El proyecto tiene como objetivo principal restablecer la conectividad entre las comunidades de Villa Carmen y Las Ollas Arriba, luego del colapso del puente anterior en marzo de 2026.

La obra beneficiará directamente a más de 3,100 habitantes de la zona. Según las estimaciones del MOP en Panamá Oeste, la entrega de la nueva infraestructura está programada para diciembre del presente año.