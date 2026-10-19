EE.UU. refuerza su apoyo en Tonosí: Embajador Cabrera recorre albergues y hospitales rurales tras el terremoto

El Gobierno de Estados Unidos incrementó a 6 millones de dólares su compromiso de asistencia humanitaria para apoyar a la República de Panamá en las labores de recuperación tras el terremoto del pasado 9 de octubre. El anuncio fue realizado por el embajador estadounidense en el país, Kevin Marino Cabrera, durante una gira de trabajo efectuada este lunes en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.

Los nuevos fondos, que añaden un millón de dólares al paquete inicial de $5 millones, se enfocarán en la contratación de expertos en ingeniería de la firma estadounidense Miyamoto International, quienes trabajarán de la mano con las autoridades panameñas para acelerar la evaluación de riesgos en edificaciones críticas, escuelas y hospitales afectados.

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Recorrido en Tonosí y despliegue de peritajes técnicos

El embajador Cabrera, acompañado por su esposa, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, el director de Miyamoto International, Dr. Kit Miyamoto, y el director de Global Empowerment Mission (GEM), Simón Rodríguez, visitó la Escuela Rosa María Angulo de Arce en Tonosí.

En el plantel educativo, convertido en epicentro de distribución de suministros, las autoridades compartieron con estudiantes, familias damnificadas y líderes comunitarios durante la entrega de donaciones y alimentos preparados.

El diplomático destacó que la nueva partida presupuestaria permitirá: Desplegar tecnologías de punta y expertos en ingeniería para dictaminar la seguridad estructural de infraestructuras prioritarias identificadas por el Gobierno panameño.

Así como agilizar la planificación de la reconstrucción segura en las zonas rurales e urbanas de la península de Azuero.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos respondió de inmediato cuando nuestros amigos panameños necesitaron nuestra ayuda. Hoy aportamos otro millón de dólares, elevando nuestra asistencia a un total de 6 millones. En los momentos difíciles, Estados Unidos dice presente", subrayó Cabrera.

Visita a centros de salud y albergues temporales para evacuados

Durante la jornada matutina, la comitiva estadounidense inspeccionó los servicios de atención médica en el Hospital Rural de Tonosí, donde dialogó con el personal médico del Ministerio de Salud (MINSA) y pacientes sobre la continuidad de los tratamientos. En este punto, la cooperación estadounidense ha financiado al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para la instalación de unidades móviles de almacenamiento logístico.

Posteriormente, el embajador se trasladó al albergue temporal de Cigua en Isla Cañas, donde se refugian cerca de 400 personas evacuadas tras el sismo. Allí constató la labor operativa desplegada por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y la Cruz Roja Panameña, instituciones que han distribuido cerca de 30 toneladas métricas de insumos de higiene, agua y refugio financiados por Washington.

Cooperación interinstitucional y logística sostenida

El despliegue de Estados Unidos ha operado en estrecha coordinación con los estamentos de seguridad de Panamá. Entre las capacidades movilizadas desde el primer día destacan el apoyo aéreo con helicópteros Chinook y Black Hawk del Comando Sur, junto a naves del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) respaldadas por la oficina INL, para el transporte de carga pesada a zonas incomunicadas.

Así como la ayuda humanitaria internacional a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se han movilizado kits de emergencia para aproximadamente 12,000 personas y la participación del sector privado y humanitario: Organizaciones y empresas estadounidenses aportan de forma complementaria purificadores de agua, insumos médicos y 10 estaciones de conectividad satelital Starlink para restablecer las comunicaciones en las áreas de desastre.

Con este nuevo desembolso, la misión diplomática reafirma su respaldo a largo plazo para salvaguardar vidas y estabilizar las regiones golpeadas por el movimiento telúrico.